Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DeMarker_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 663
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Drei DeMarker Oszillatoren mit drei verschiedenen Timeframes auf einem Chart.
Abbildung 1. Der DeMarker_3HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2013
Accelerator_Signal
Bill Williams' Accelerator mit der Möglichkeit zum Feintuning und einer zusätzlichen Signallinie in Form einer farbigen Wolke.Awesome_Signal
Bill Williams' Awesome Oszillator mit der Möglichkeit zum Feintuning und einer zusätzlichen Signallinie in Form einer farbigen Wolke.
Exp_BlauSMStochastic
Dieses Handelssystem verwendet den BlauSMStochastic Oszillator.MACD On Chart
Ein Flaggensignal Indikator der ein MACD Histogramm verwendet.