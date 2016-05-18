CodeBaseKategorien
DeMarker_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Drei DeMarker Oszillatoren mit drei verschiedenen Timeframes auf einem Chart.

Abbildung 1. Der DeMarker_3HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2013

Accelerator_Signal Accelerator_Signal

Bill Williams' Accelerator mit der Möglichkeit zum Feintuning und einer zusätzlichen Signallinie in Form einer farbigen Wolke.

Awesome_Signal Awesome_Signal

Bill Williams' Awesome Oszillator mit der Möglichkeit zum Feintuning und einer zusätzlichen Signallinie in Form einer farbigen Wolke.

Exp_BlauSMStochastic Exp_BlauSMStochastic

Dieses Handelssystem verwendet den BlauSMStochastic Oszillator.

MACD On Chart MACD On Chart

Ein Flaggensignal Indikator der ein MACD Histogramm verwendet.