ポケットに対して
インディケータ

AD - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
784
評価:
(8)
パブリッシュ済み:
AD.mq5 (7.28 KB)
このAccumulation/Distribution指標には3つの計算法があります。

  1. クラシカル
  2. クラシカルインクリメンタル（ターミナルで利用可能な標準AD指標で使用）
  3. トレードステーションインクリメンタル（トレードステーションのような増加を伴う計算）

入力パラメータは1つです。

  • AD calculation method - 選択された計算法

図1　クラシカル

図2　クラシカルインクリメンタル（MetaTrader）

図3　トレードステーションインクリメンタル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20124

SSS（Special Slow Stochastic）にはストキャスティクスシグナルラインに基づいて平滑化された（低速）ラインが追加されています。

"Small Inside Bar"指標。「内部バー」パターンの内部のローソク足が決定的なローソク足のサイズの半分以下である形成を検索します。

このエキスパートアドバイザーはフラクタル指標のシグナルを使用して指値注文を出し、ポジションのストップロスレベルを追跡します。

MathCeil、MathRound、MathFloor関数の例です。