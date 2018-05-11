無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AD - MetaTrader 5のためのインディケータ
このAccumulation/Distribution指標には3つの計算法があります。
- クラシカル
- クラシカルインクリメンタル（ターミナルで利用可能な標準AD指標で使用）
- トレードステーションインクリメンタル（トレードステーションのような増加を伴う計算）
入力パラメータは1つです。
- AD calculation method - 選択された計算法
図1 クラシカル
図2 クラシカルインクリメンタル（MetaTrader）
図3 トレードステーションインクリメンタル
