SSS（Special Slow Stochastic）にはストキャスティクスシグナルラインに基づいて平滑化された（低速）ラインが追加されています。

"Small Inside Bar"指標。「内部バー」パターンの内部のローソク足が決定的なローソク足のサイズの半分以下である形成を検索します。