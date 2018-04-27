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累积/分派指标有三种计算方法:
- 经典
- 经典增量 (终端中提供的标准 AD 指标所用);
- 交易站增量 (计算如同交易站中的增量)
它有一个输入参数:
- AD calculation method - 选择计算方法。
图例1 经典
图例2 经典增量 (MetaTrader)
图例3 交易站增量
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20124
Fractured Fractals
智能交易系统使用分形指标信号来放置挂单，并尾随设置持仓的止损位。SSS
SSS (特殊慢速随机振荡器) 在随机振荡器信号线基础上附加了平滑 (慢速)。
MathCeilRoundFloor
函数 MathCeil，MathRound 和 MathFloor 的示例。BHS 系统
EA 使用 BuyStop 和 SellStop 挂单进行交易，采用基于 "舍入价格" 的 iAMA (自适应移动平均，AMA) 指标。 持仓尾随。