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AD - MetaTrader 5脚本

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累积/分派指标有三种计算方法:

  1. 经典
  2. 经典增量 (终端中提供的标准 AD 指标所用);
  3. 交易站增量 (计算如同交易站中的增量)

它有一个输入参数:

  • AD calculation method - 选择计算方法。

图例1 经典

图例2 经典增量 (MetaTrader)

图例3 交易站增量

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20124

Fractured Fractals Fractured Fractals

智能交易系统使用分形指标信号来放置挂单，并尾随设置持仓的止损位。

SSS SSS

SSS (特殊慢速随机振荡器) 在随机振荡器信号线基础上附加了平滑 (慢速)。

MathCeilRoundFloor MathCeilRoundFloor

函数 MathCeil，MathRound 和 MathFloor 的示例。

BHS 系统 BHS 系统

EA 使用 BuyStop 和 SellStop 挂单进行交易，采用基于 "舍入价格" 的 iAMA (自适应移动平均，AMA) 指标。 持仓尾随。