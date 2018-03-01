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Индикаторы

AD - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2106
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Данный индикатор - это индикатор Накопления/Распределения (AD - Accumulation Distribution), имеющий три метода расчета:

  1. Classical - классический;
  2. Classical Incremental - классический с инкрементом (как AD из поставки терминала);
  3. Trade Station Incremental - расчет как в Trade Station с инкрементом.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • AD calculation method - выбор метода расчета.

Рис.1 Классический

Рис.2 Классический с инкрементом (МetaТrader)

Рис.3 Trade Station с инкрементом

SSS SSS

SSS (Special Slow Stochastic) - стохастик с дополнительной сглаженной (медленной) линией на основе сигнальной линии стохастика.

Small_Inside_Bar Small_Inside_Bar

Индикатор "Маленький Внутренний Бар". Данный индикатор ищет такие формации, при которых внутренняя свеча паттерна "Внутренний Бар" не более половины размера определяющей свечи.

Instantaneous Trend Line Bands Instantaneous Trend Line Bands

Это расширенная версия индикатора Instantaneous Trend Line. Она содержит своего рода полосы, упрощающие обнаружение изменения тренда. Также, если для поиска сигнала используется только наклон индикатора ITL, то может быть подано некоторое количество ложных сигналов. Полосы помогают отфильтровывать их.

Instantaneous Trend Line Instantaneous Trend Line

Один из серии индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом.