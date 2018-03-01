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AD - индикатор для MetaTrader 5
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Данный индикатор - это индикатор Накопления/Распределения (AD - Accumulation Distribution), имеющий три метода расчета:
- Classical - классический;
- Classical Incremental - классический с инкрементом (как AD из поставки терминала);
- Trade Station Incremental - расчет как в Trade Station с инкрементом.
Имеет один настраиваемый параметр:
- AD calculation method - выбор метода расчета.
Рис.1 Классический
Рис.2 Классический с инкрементом (МetaТrader)
Рис.3 Trade Station с инкрементом
SSS (Special Slow Stochastic) - стохастик с дополнительной сглаженной (медленной) линией на основе сигнальной линии стохастика.Small_Inside_Bar
Индикатор "Маленький Внутренний Бар". Данный индикатор ищет такие формации, при которых внутренняя свеча паттерна "Внутренний Бар" не более половины размера определяющей свечи.
Это расширенная версия индикатора Instantaneous Trend Line. Она содержит своего рода полосы, упрощающие обнаружение изменения тренда. Также, если для поиска сигнала используется только наклон индикатора ITL, то может быть подано некоторое количество ложных сигналов. Полосы помогают отфильтровывать их.Instantaneous Trend Line
Один из серии индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом.