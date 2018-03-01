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Индикаторы

Autocorrelation - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1946
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Рассчитывает и выводит на график Автокорреляционную функцию - зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и ее сдвинутой копией от величины временного сдвига.

Подробнее о функции в Википедии: на русском / на английском.

Индикатор имеет всего один настраиваемый параметр:

  • Period - период построения графика функции.

AsymmetricFractals AsymmetricFractals

Данный индикатор позволяет задавать фракталу любую размерность обеим его сторонам.

Adaptable_MACD Adaptable_MACD

MACD с расширенными настройками. Позволяет кроме стандартных периода быстрой и медленной EMA, периода сигнальной SMA и цены расчета задать для каждой линии метод расчета и для расчета MACD использовать либо абсолютные значения, либо относительные.

Small_Inside_Bar Small_Inside_Bar

Индикатор "Маленький Внутренний Бар". Данный индикатор ищет такие формации, при которых внутренняя свеча паттерна "Внутренний Бар" не более половины размера определяющей свечи.

SSS SSS

SSS (Special Slow Stochastic) - стохастик с дополнительной сглаженной (медленной) линией на основе сигнальной линии стохастика.