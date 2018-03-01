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Autocorrelation - индикатор для MetaTrader 5
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Рассчитывает и выводит на график Автокорреляционную функцию - зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и ее сдвинутой копией от величины временного сдвига.
Подробнее о функции в Википедии: на русском / на английском.
Индикатор имеет всего один настраиваемый параметр:
- Period - период построения графика функции.
Данный индикатор позволяет задавать фракталу любую размерность обеим его сторонам.Adaptable_MACD
MACD с расширенными настройками. Позволяет кроме стандартных периода быстрой и медленной EMA, периода сигнальной SMA и цены расчета задать для каждой линии метод расчета и для расчета MACD использовать либо абсолютные значения, либо относительные.
Индикатор "Маленький Внутренний Бар". Данный индикатор ищет такие формации, при которых внутренняя свеча паттерна "Внутренний Бар" не более половины размера определяющей свечи.SSS
SSS (Special Slow Stochastic) - стохастик с дополнительной сглаженной (медленной) линией на основе сигнальной линии стохастика.