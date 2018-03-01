Рассчитывает и выводит на график Автокорреляционную функцию - зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и ее сдвинутой копией от величины временного сдвига.

Подробнее о функции в Википедии: на русском / на английском.

Индикатор имеет всего один настраиваемый параметр: