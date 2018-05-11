無料でロボットをダウンロードする方法を見る
自己相関 - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標では、時間シフト値に応じて関数（シグナル）とシフトコピーの関係を示す自己相関関数が計算されてチャート上に表示されます。
ウィキペディアには機能の詳細があります。
指標には1つの入力パラメータがあります。
- Period - 機能グラフプロット期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20121
AsymmetricFractals
この指標では、フラクタルの各側面に任意の寸法を設定することができます。Adaptable_MACD
高度の設定を持つMACDです。高速および低速EMA期間の標準パラメータ、シグナルSMA期間および計算価格に加えて、この指標では、各ラインの計算方法を設定し、MACD計算には絶対値または相対値を使用できます。
Small_Inside_Bar
"Small Inside Bar"指標。「内部バー」パターンの内部のローソク足が決定的なローソク足のサイズの半分以下である形成を検索します。SSS
SSS（Special Slow Stochastic）にはストキャスティクスシグナルラインに基づいて平滑化された（低速）ラインが追加されています。