该指标允许为分形的每一侧设置任意维度。

具有高级设置的 MACD。 除了快速和慢速 EMA 周期的标准参数，信号 SMA 周期和计算价格外，该指标还允许设置每条线的计算方法，并使用绝对值或相对值进行 MACD 计算。