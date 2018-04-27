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指标计算并在图表上显示自相关函数，该函数根据时移值显示函数 (信号) 与其移位副本之间的关系。
更多有关功能参见 Wikipedia。
该指标有一个输入参数:
- Period - 绘制函数图的周期。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20121
AsymmetricFractals
该指标允许为分形的每一侧设置任意维度。Adaptable_MACD
具有高级设置的 MACD。 除了快速和慢速 EMA 周期的标准参数，信号 SMA 周期和计算价格外，该指标还允许设置每条线的计算方法，并使用绝对值或相对值进行 MACD 计算。
Small_Inside_Bar
"Small Inside Bar" 指标。 它搜索某种格式，为 "内部柱线" 形态之内的蜡烛条长度不超过检测蜡烛条大小的一半。SSS
SSS (特殊慢速随机振荡器) 在随机振荡器信号线基础上附加了平滑 (慢速)。