基于 SerialMA 指标的智能交易系统。

指标的计算周期自指标线与价格的交点开始不断增加，直到下一个交点。 指标计算自每个交叉点后的最小值重新开始。

智能交易系统使用的此指标属性:

如果信号柱线上的蜡烛条收盘价高于信号柱线的指标线，且前一根柱线的指标点位于指标线上，则为一个开多头仓位的信号。

如果信号柱线上的蜡烛条收盘价低于信号柱线的指标线，且前一根柱线的指标点位于指标线上，则为一个开空头仓位的信号。

可以选择两种开仓模式:

每个信号相应开仓。 相反的持仓平仓。

一个方向只能开一仓。 第一个信号这样开仓。 如果有相反的持仓，则应在此信号时平仓。 所有后来信号若方向相同则被忽略，直到出现相反的信号 - 在这种情况下，持仓将被反转 (摆动)。

智能交易系统是专为对冲账户而设计的。 如果您在净持帐户上启动 EA，则会弹出警告消息，EA 将被卸载。

为了智能交易系统的正确操作, 将完整的指标文件 SerialMA.ex5 保存到您终端里的标准指标文件夹 (您的终端目录\MQL5\Indicators)。

智能交易系统允许启用/禁用多头/空头持仓，也可以反转指标信号以空头替代多头，反之亦然。 您也可以设置以点数为单位的止损和止盈。 如果指定了无效的止损和止盈值, EA 将调整为品种允许的最小 StopLevel。

如果指定的手数值不正确，智能交易系统也会调整。 如果手数太大，EA 会调整它以便能够开仓。 如果资金不足以开仓，信号将被跳过。

请注意，智能交易系统是专为培训目的而设计的。

EA 有 12 个输入参数:

Experts magic number - EA 仓位的唯一标识符;

- EA 仓位的唯一标识符; Mode of opening positions - 开仓模式 (每个信号或只允许有一笔持仓);

- 开仓模式 (每个信号或只允许有一笔持仓); Long positions is enabled - 启用多头仓位;

- 启用多头仓位; Short positions is enabled - 启用空头仓位;

- 启用空头仓位; Reverse trade - 选择反向模式 (Yes, No): 如果 Yes，多头信号会开空头仓位，反之亦然;

- 选择反向模式 (Yes, No): 如果 Yes，多头信号会开空头仓位，反之亦然; Lots - 开仓交易量;

- 开仓交易量; Stop loss in points - 以点数为单位的止损;

- 以点数为单位的止损; Take profit in points - 以点数为单位的止盈;

- 以点数为单位的止盈; Slippage of price - 开仓时允许的最大滑点;

- 开仓时允许的最大滑点; Multiplier spread for stops - 计算停止订单 (*) 的适当距离时应用的点差乘数。

- 计算停止订单 (*) 的适当距离时应用的点差乘数。 Waiting for environment update (in seconds) - 以秒为单位的交易环境更新等待时间 (**);

- 以秒为单位的交易环境更新等待时间 (**); Number of attempts to get the state of the environment - 获得准确交易环境的尝试次数 (***)。

* 对于止损和止盈订单 (以及挂单)，放置此类订单的最小允许距离为 StopLevel。 即，止损和止盈 (以及挂单) 不能放在离这个价格距离更近的位置。 如果 StopLevel 为零, 它并非意味着它不存在，它只意味着 StopLevel 是浮动的。 在这种情况下，最小距离通常等于点差*，但有时甚至双倍点差也不够。 因此，为计算放置止损订单的最小距离，此参数允许指定一个点差的自定义乘数。

** 当交易指令发送到服务器时，执行时的偶尔延迟可能会导致市价开仓数量的计数错误。 如果检测到这种 "未定义 (undefined)" 状态，则智能交易系统将等待指定的秒数，然后再次读取环境。

*** 一次逐笔报价内的等待周期数量在 EA 参数中设置。 在所有获得准确环境的允许尝试之后，智能交易系统退出处理并等待下一次逐笔报价。 如果此时交易环境无法更新，EA 将在这次新的逐笔报价上重复这些尝试。

在 2017.01.04 至 2018.02.09 区间内的数据上以默认设置测试策略。 不幸的是，EA 默认设置没有表现出好的结果。 因此，又在反向模式下进行了测试。 反向模式下的结果更好。 智能交易系统从动态计算的移动平均线中接收信号，因此没有优化的参数。 但您可以考虑添加到 EA 中的内容。 例如，在持仓上应用尾随停止。

图例1,2 测试结果。