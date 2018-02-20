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Индикаторы

SerialMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1627
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Простая скользящая средняя с переменным (увеличивающимся) периодом расчета. Период сбрасывается к началу нового расчета в точках пересечения цены и MA.

Индикатор не имеет настраиваемых параметров.

В точках начала нового расчета периода МА на графике ставятся сигнальные метки.

CCI_Divergence CCI_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора CCI.

BB-Percentage-Decimal BB-Percentage-Decimal

Bollinger Bands в виде осциллятора.

SimpleZZ SimpleZZ

Простой зигзаг с настройкой только шага.

Overbought_Oversold Overbought_Oversold

Динамические уровни перекупленности/перепроданности.