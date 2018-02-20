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SerialMA - индикатор для MetaTrader 5
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Простая скользящая средняя с переменным (увеличивающимся) периодом расчета. Период сбрасывается к началу нового расчета в точках пересечения цены и MA.
Индикатор не имеет настраиваемых параметров.
В точках начала нового расчета периода МА на графике ставятся сигнальные метки.
CCI_Divergence
Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора CCI.BB-Percentage-Decimal
Bollinger Bands в виде осциллятора.
SimpleZZ
Простой зигзаг с настройкой только шага.Overbought_Oversold
Динамические уровни перекупленности/перепроданности.