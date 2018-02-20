Простая скользящая средняя с переменным (увеличивающимся) периодом расчета. Период сбрасывается к началу нового расчета в точках пересечения цены и MA.

Индикатор не имеет настраиваемых параметров.

В точках начала нового расчета периода МА на графике ставятся сигнальные метки.