DeMarker 指标用于技术分析，将最近的价格行为与先前的价格进行比较，以试图衡量基础资产的需求。该指标通常用于识别价格枯竭，也可用于识别市场顶部和底部。这个振荡指标位于0和1的边界之间，并且，和很多其他振荡指标不同，它没有使用平滑过的数据。

技术交易者主要使用这一指标作为识别他们希望进行交易的风险等级的方法。一般来说，0.6以上的数值表明波动性和风险较低，而读数低于0.4则表明风险正在增加。

这个版本在平滑过的随机振荡的“帮助”下强化了DeMarker 的状态，可以更加容易地做趋势的评估。