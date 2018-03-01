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Индикаторы

Stochastic DeMarker - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(17)
Опубликован:
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Индикатор DeMarker используется в техническом анализе для сравнения последнего движения цены с ценой предыдущего периода в попытке оценить спрос на базовый актив. Индикатор обычно используется для определения ослабления цены, но можно применять его и для выявления пиков и впадин на рынке. Этот осциллятор колеблется в диапазоне от 0 до 1. В отличие от множества других осцилляторов, в нем не используется сглаживание данных.

Технические трейдеры в первую очередь используют индикатор в качестве метода определения рискованности уровней, на которых они предполагают совершить сделку. Как правило, значение выше 0,6 указывают на слабую волатильность и низкий риск, а значение ниже 0,4 говорит о росте риска.

Эта версия индикатора DeMarker использует "помощь" сглаженного Стохастика, чтобы лучше выделить состояния DeMarker и упростить оценку тренда.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20076

T3 levels T3 levels

T3 по способу расчета очень похож на EMA. Это позволяет использовать его для расширения индикатора EMA Levels. Но рекомендуются эксперименты для нахождения подходящей комбинации определенного символа и таймфрейма.

Balance of Power Balance of Power

Индикатор Balance of Power, разработанный Игорем Лившиным, стремится измерить отношение между силой покупателей и силой продавцов. Таким образом оценивается способность тех или других подтолкнуть цену к уровню экстремума. Лившин представил этот индикатор в августовском выпуске журнала Stocks and Commodities Magazine за 1991 год. Эта версия индикатора вычисляет BOP (баланс сил) в точности так же, как описано в изначально опубликованной статье.

SignalMAAboveBelow 2 SignalMAAboveBelow 2

Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.

Fractured Fractals Fractured Fractals

Советник работает по индикатору Fractals: по этому индикатору выставляет отложенные ордера и передвигает Stop Loss у позиций.