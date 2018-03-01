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Stochastic DeMarker - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DeMarker используется в техническом анализе для сравнения последнего движения цены с ценой предыдущего периода в попытке оценить спрос на базовый актив. Индикатор обычно используется для определения ослабления цены, но можно применять его и для выявления пиков и впадин на рынке. Этот осциллятор колеблется в диапазоне от 0 до 1. В отличие от множества других осцилляторов, в нем не используется сглаживание данных.
Технические трейдеры в первую очередь используют индикатор в качестве метода определения рискованности уровней, на которых они предполагают совершить сделку. Как правило, значение выше 0,6 указывают на слабую волатильность и низкий риск, а значение ниже 0,4 говорит о росте риска.
Эта версия индикатора DeMarker использует "помощь" сглаженного Стохастика, чтобы лучше выделить состояния DeMarker и упростить оценку тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20076
T3 по способу расчета очень похож на EMA. Это позволяет использовать его для расширения индикатора EMA Levels. Но рекомендуются эксперименты для нахождения подходящей комбинации определенного символа и таймфрейма.Balance of Power
Индикатор Balance of Power, разработанный Игорем Лившиным, стремится измерить отношение между силой покупателей и силой продавцов. Таким образом оценивается способность тех или других подтолкнуть цену к уровню экстремума. Лившин представил этот индикатор в августовском выпуске журнала Stocks and Commodities Magazine за 1991 год. Эта версия индикатора вычисляет BOP (баланс сил) в точности так же, как описано в изначально опубликованной статье.
Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.Fractured Fractals
Советник работает по индикатору Fractals: по этому индикатору выставляет отложенные ордера и передвигает Stop Loss у позиций.