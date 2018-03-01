Индикатор DeMarker используется в техническом анализе для сравнения последнего движения цены с ценой предыдущего периода в попытке оценить спрос на базовый актив. Индикатор обычно используется для определения ослабления цены, но можно применять его и для выявления пиков и впадин на рынке. Этот осциллятор колеблется в диапазоне от 0 до 1. В отличие от множества других осцилляторов, в нем не используется сглаживание данных.



Технические трейдеры в первую очередь используют индикатор в качестве метода определения рискованности уровней, на которых они предполагают совершить сделку. Как правило, значение выше 0,6 указывают на слабую волатильность и низкий риск, а значение ниже 0,4 говорит о росте риска.



Эта версия индикатора DeMarker использует "помощь" сглаженного Стохастика, чтобы лучше выделить состояния DeMarker и упростить оценку тренда.

