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Dsl - Balance of Market Power - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Balance of Power, разработанный Игорем Лившиным, стремится измерить отношение между силой покупателей и силой продавцов. Таким образом оценивается способность тех или других подтолкнуть цену к уровню экстремума. Лившин опубликовал этот индикатор в августовском выпуске журнала Stocks and Commodities Magazine за 1991 год. Эта версия индикатора вычисляет BOP (баланс сил) в точности так же, как описано в изначально опубликованной статье.
Полученные сырые значения BOP могут быть сглажены с использованием любого типа МА.
BOP колеблется между значениями -1 и +1.
Но его "сырые" значения его могут быть практически неприменимы в торговле. Пример такого значения можно увидеть, если вы установите период сглаживания <=1, как здесь:
Такой график почти невозможно использовать для принятия торговых решений. В этом и заключается основная причина того, почему изобретатель этого индикатора уже в самом начале добавил в него сглаживание результатов. По умолчанию используется период, предложенный Игорем Лившиным (14), но, как обычно, вы можете экспериментировать с ним. В любом случае, сглаженное значение больше подходит для принятия торговых решений. В комбинации с DSL (прерывистой сигнальной линией) этот индикатор может быть использован и для торговли по тренду, и в режиме скальпинга.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20073
Один из серии индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом.Instantaneous Trend Line Bands
Это расширенная версия индикатора Instantaneous Trend Line. Она содержит своего рода полосы, упрощающие обнаружение изменения тренда. Также, если для поиска сигнала используется только наклон индикатора ITL, то может быть подано некоторое количество ложных сигналов. Полосы помогают отфильтровывать их.
Новый взгляд на фракталы: вместо того, чтобы отображать их привычным способом, этот индикатор демонстрирует фракталы в виде осциллятора и может показывать "ритм" изменений рынка.Balance of Power
Индикатор Balance of Power, разработанный Игорем Лившиным, стремится измерить отношение между силой покупателей и силой продавцов. Таким образом оценивается способность тех или других подтолкнуть цену к уровню экстремума. Лившин представил этот индикатор в августовском выпуске журнала Stocks and Commodities Magazine за 1991 год. Эта версия индикатора вычисляет BOP (баланс сил) в точности так же, как описано в изначально опубликованной статье.