Индикатор Balance of Power, разработанный Игорем Лившиным, стремится измерить отношение между силой покупателей и силой продавцов. Таким образом оценивается способность тех или других подтолкнуть цену к уровню экстремума. Лившин опубликовал этот индикатор в августовском выпуске журнала Stocks and Commodities Magazine за 1991 год. Эта версия индикатора вычисляет BOP (баланс сил) в точности так же, как описано в изначально опубликованной статье.



Полученные сырые значения BOP могут быть сглажены с использованием любого типа МА.



BOP колеблется между значениями -1 и +1.

Но его "сырые" значения его могут быть практически неприменимы в торговле. Пример такого значения можно увидеть, если вы установите период сглаживания <=1, как здесь:

Такой график почти невозможно использовать для принятия торговых решений. В этом и заключается основная причина того, почему изобретатель этого индикатора уже в самом начале добавил в него сглаживание результатов. По умолчанию используется период, предложенный Игорем Лившиным (14), но, как обычно, вы можете экспериментировать с ним. В любом случае, сглаженное значение больше подходит для принятия торговых решений. В комбинации с DSL (прерывистой сигнальной линией) этот индикатор может быть использован и для торговли по тренду, и в режиме скальпинга.

