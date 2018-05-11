Igor Livshinによって紹介された「力の均衡」は、価格を極端に押し上げる能力を評価することで、買い手と売り手の強さの測定を試みます。Livshinは、2001年8月号の"Stocks and Commodities"誌でこの指標を発表しました。このバージョンの指標は、公開された記事に記載されているとおりにBOPを計算します。

結果の生のBOP値は、任意の移動平均タイプを使用してオプションで平滑化することができます。

BOPは-1と+ 1の間で振動します。

しかし「生の」BoMPは取引ではほとんど訳にたちません。このような値の例は、下記のように平滑化期間を1以下に設定すると確認できます。

そのため、取引の決定に使用することはほとんど不可能です。それが、最初に指標の発明者が既に結果の平滑化を加えた主な理由です。使用されるデフォルトは、Igor Livshinによって提案されたデフォルト（期間14）ですが、通常は実験の主題でもあります。いずれにしても、平滑化された値は取引の意思決定にとってははるかに優れたもので、DSL（Discontinued Signal Line）と組み合わせることで、トレンドモードとスカルピングモードの両方に使用できます。