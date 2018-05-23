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均势(Balance of Power)指标是由 Igor Livshin 提出的，试图通过评估每个人把价格推到极端水平的能力来衡量购买者对卖家的实力。Livshin 在2001年8月发行的《股票与商品》杂志上公布了这个指标。这个版本的指标计算的 BOP 就和发表的文章中描述的完全一样，
结果得到的 BOP 粗略值可以选择使用移动平均类型来做平滑。
BOP 在 -1 和+1 的极值之间振荡，
但是 "粗略" BoMP 在交易中几乎没有用，如果您把平滑周期数设为 <=1 - 像这样，就成了这样的例子:
这在交易决定中几乎没有办法使用，这也是指标的发明者一开始就增加了平滑的主要原因。默认值是由 Igor Livshin 提出的 (周期数为 14), 但是，这也可以做一些实验来寻找。在任何情况下，平滑过的值都可以更好地做交易决定，而与 DSL (简短信号线， Discontinued Signal Line)相结合，它可以都用于有趋势和剥头皮模式。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20073
T3 水平
T3 和 EMA 在计算方法上非常类似，并且适合用这种方法进行计算。作为 EMA 水平的扩展，它可能也是证明有用的，但是尽管如此，还是要进行一些实验，以在特定交易品种/时段组合中取得最佳的结果。分形噪声振荡器
换一种方式观察分形：本指标把分形显示为振荡指标而不是以通常方式显示分形，并且可以在市场有变化时显示出“节奏”。
Stochastic DeMarker
这个版本的 DeMarker 指标利用了平滑过的随机震荡指标的“帮助”，而增强了 DeMaker 的状态，有助于更简单地确定趋势的方向。即时趋势线
即时趋势线是由 John Ehlres.创建的系列指标之一。