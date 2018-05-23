均势(Balance of Power)指标是由 Igor Livshin 提出的，试图通过评估每个人把价格推到极端水平的能力来衡量购买者对卖家的实力。Livshin 在2001年8月发行的《股票与商品》杂志上公布了这个指标。这个版本的指标计算的 BOP 就和发表的文章中描述的完全一样，

结果得到的 BOP 粗略值可以选择使用移动平均类型来做平滑。

BOP 在 -1 和+1 的极值之间振荡，

但是 "粗略" BoMP 在交易中几乎没有用，如果您把平滑周期数设为 <=1 - 像这样，就成了这样的例子:

这在交易决定中几乎没有办法使用，这也是指标的发明者一开始就增加了平滑的主要原因。默认值是由 Igor Livshin 提出的 (周期数为 14), 但是，这也可以做一些实验来寻找。在任何情况下，平滑过的值都可以更好地做交易决定，而与 DSL (简短信号线， Discontinued Signal Line)相结合，它可以都用于有趋势和剥头皮模式。