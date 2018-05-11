コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

PMF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
770
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
PMF.mq5 (8.72 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

PMF (Pivot Money Flow) 指標では、マネーフローの方向と逆転が表示されます。

パラメータは2つです。

  • Applied price - 計算価格
  • Cumulative - 累積計算を適用する
このオプションを無効にすると、過去の累積を考慮せずに現在のマネーフローのみが表示されます。

図1　累積計算

図2　現在の計算

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20062

Overbought_Oversold Overbought_Oversold

動的買われ過ぎ/売られ過ぎレベルです。

Keep On Trading (KOT) Keep On Trading (KOT)

補助的指標です。ポジションを保持する時間が表示されます。

TAT（Trend Analyzer Tool、トレンド分析ツール） TAT（Trend Analyzer Tool、トレンド分析ツール）

MACD+SAR - トレンド分析ツールです。

フラクタルカオスオシレータ フラクタルカオスオシレータ

これはフラクタルを見る別の方法です。フラクタルを通常の方法で表示する代わりに、この指標はフラクタルをオシレータとして表示し、市場の変化の「リズム」を示すことができます。