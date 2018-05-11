無料でロボットをダウンロードする方法を見る
PMF (Pivot Money Flow) 指標では、マネーフローの方向と逆転が表示されます。
パラメータは2つです。
- Applied price - 計算価格
- Cumulative - 累積計算を適用する
このオプションを無効にすると、過去の累積を考慮せずに現在のマネーフローのみが表示されます。
図1 累積計算
図2 現在の計算
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20062
