PMF (Pivot Money Flow) 指標では、マネーフローの方向と逆転が表示されます。

パラメータは2つです。

Applied price - 計算価格

- 計算価格 Cumulative - 累積計算を適用する

このオプションを無効にすると、過去の累積を考慮せずに現在のマネーフローのみが表示されます。

図1 累積計算

図2 現在の計算