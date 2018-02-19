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Индикаторы

PMF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2030
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор PMF (Pivot Money Flow) отображает направление и разворот денежных потоков.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Applied price - цена расчета;
  • Cumulative - учет накопления при расчете.
Если накопление отключено, то отображается только текущее направление потоков денежных средств без учета прошлых накоплений.

Рис.1 Накопление учитывается

Рис.2 Накопление не учитывается

Elders Safe Zone Elders Safe Zone

Индикатор по Элдеру "Safe Zone".

DSL - TEMA MACD DSL - TEMA MACD

Вариация давно известного и полезного индикатора MACD, в котором вместо EMA для расчета используется TEMA (тройная экспоненциальная скользящая средняя). Также в индикаторе используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии применяются две.

DayOfWeekLabels DayOfWeekLabels

Индикатор, отображающий дни недели на графике цены.

Keep On Trading (KOT) Keep On Trading (KOT)

Индикатор-помощник. Подсказывает время удержания открытых позиций.