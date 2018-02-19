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PMF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PMF (Pivot Money Flow) отображает направление и разворот денежных потоков.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Applied price - цена расчета;
- Cumulative - учет накопления при расчете.
Если накопление отключено, то отображается только текущее направление потоков денежных средств без учета прошлых накоплений.
Рис.1 Накопление учитывается
Рис.2 Накопление не учитывается
Elders Safe Zone
Индикатор по Элдеру "Safe Zone".DSL - TEMA MACD
Вариация давно известного и полезного индикатора MACD, в котором вместо EMA для расчета используется TEMA (тройная экспоненциальная скользящая средняя). Также в индикаторе используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии применяются две.
DayOfWeekLabels
Индикатор, отображающий дни недели на графике цены.Keep On Trading (KOT)
Индикатор-помощник. Подсказывает время удержания открытых позиций.