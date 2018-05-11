無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Keep On Trading (KOT) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 706
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
KOT (Keep On Trading) 指標では、ポジションを保持する時間が表示されます。たとえば、売りポジションが開いている場合、指標では価格を下回る線が描かれるので、ポジションを開いたままにすることができます。線が消え始めるとすぐに、前回のローソク足の始値または指標線の価格にストップ注文を移動するために、好きなトレーリングの方法を適用することができます。指標の線が価格を上回って表示され、買いポジションが開いている場合、ポジション決済を検討する必要があります。売りシグナルには逆のことが言えます。
指標には4つの入力パラメータがあります。
- ATR period - 指標計算のATR期間
- MA period - 指標計算のMA期間
- MA method - MA計算法
- Multiplier - 乗数
線と価格の間の距離は乗数によって設定されます。このオプションは、指標線に基づいてストップ注文をトレーリングする場合に便利です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20060
DayOfWeekLabels
この指標では価格チャートに曜日が表示されます。Custom_Pattern
カスタムパタ－ンの指標です。
Overbought_Oversold
動的買われ過ぎ/売られ過ぎレベルです。PMF
The Pivot Money Flow指標では、マネーフローの方向と逆転が表示されます。