KOT (Keep On Trading) 指標では、ポジションを保持する時間が表示されます。たとえば、売りポジションが開いている場合、指標では価格を下回る線が描かれるので、ポジションを開いたままにすることができます。線が消え始めるとすぐに、前回のローソク足の始値または指標線の価格にストップ注文を移動するために、好きなトレーリングの方法を適用することができます。指標の線が価格を上回って表示され、買いポジションが開いている場合、ポジション決済を検討する必要があります。売りシグナルには逆のことが言えます。

指標には4つの入力パラメータがあります。

ATR period - 指標計算のATR期間

- 指標計算のATR期間 MA period - 指標計算のMA期間

- 指標計算のMA期間 MA method - MA計算法

- MA計算法 Multiplier - 乗数

線と価格の間の距離は乗数によって設定されます。このオプションは、指標線に基づいてストップ注文をトレーリングする場合に便利です。