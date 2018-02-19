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Keep On Trading (KOT) - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор KOT (Keep On Trading) подсказывает время удержания позиции. Например, если открыта позиция на покупку, и индикатор рисует линию под ценой, то позицию можно держать. Как только линия начинает пропадать, то можно перенести стоп по привычному вам трейлингу, либо на цену открытия прошлой свечи, либо на цену линии индикатора. Если линия индикатора начинает рисоваться над ценой при открытой покупке, то эту позицию, вероятно, стоит уже закрыть. Для продаж - зеркально.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- ATR period - период ATR для расчета индикатора;
- MA period - период MA для расчета индикатора;
- MA method - метод расчета MA;
- Multiplier - множитель.
Множитель задает дистанцию линии от цены. Полезно, если стоп позиции подтягивать по линии индикатора.
DayOfWeekLabels
Индикатор, отображающий дни недели на графике цены.PMF
Индикатор Pivot Money Flow отображает направление и разворот денежных потоков.
Custom_Pattern
Индикатор пользовательских паттернов.TAT (Trend Analyzer Tool)
Анализатор трендов MACD+SAR - Trend Analyzer Tool.