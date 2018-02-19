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Индикаторы

Keep On Trading (KOT) - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1926
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор KOT (Keep On Trading) подсказывает время удержания позиции. Например, если открыта позиция на покупку, и индикатор рисует линию под ценой, то позицию можно держать. Как только линия начинает пропадать, то можно перенести стоп по привычному вам трейлингу, либо на цену открытия прошлой свечи, либо на цену линии индикатора. Если линия индикатора начинает рисоваться над ценой при открытой покупке, то эту позицию, вероятно, стоит уже закрыть. Для продаж - зеркально.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • ATR period - период ATR для расчета индикатора;
  • MA period - период MA для расчета индикатора;
  • MA method - метод расчета MA;
  • Multiplier - множитель.
Множитель задает дистанцию линии от цены. Полезно, если стоп позиции подтягивать по линии индикатора.

DayOfWeekLabels DayOfWeekLabels

Индикатор, отображающий дни недели на графике цены.

PMF PMF

Индикатор Pivot Money Flow отображает направление и разворот денежных потоков.

Custom_Pattern Custom_Pattern

Индикатор пользовательских паттернов.

TAT (Trend Analyzer Tool) TAT (Trend Analyzer Tool)

Анализатор трендов MACD+SAR - Trend Analyzer Tool.