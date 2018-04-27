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继续交易 (Keep On Trading - KOT) - MetaTrader 5脚本
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KOT (持续交易) 指标显示持仓的时间。 例如，如果我们有一笔多头持仓，那么指标若在价格下方画一条线，这意味着您可以继续持仓。 只要该线开始消失，您就可以应用您的优选尾随方法将止损移至前一根蜡烛条的开盘价格或指标线的价格。 如果指标线开始出现在价格之上并且仍有多头持仓，则应考虑平仓。 空头信号的情况正好相反。
指标有四个输入参数:
- ATR period - 指标计算 ATR 的周期;
- MA period - 指标计算 MA 的周期;
- MA method - MA 计算方法;
- Multiplier - 乘数。
乘数设置线和价格之间的距离。 当基于指标线尾随停止时，该选项非常有用。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20060
DayOfWeekLabels
指标在价格图表上显示周内中的日线信息。Custom_Pattern
自定义形态的指标。
Overbought_Oversold
动态超买/超卖价位。PMF
中轴资金流指标显示资金流的方向和逆转。