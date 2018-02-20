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Индикаторы

ChannelInd - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3045
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор отображает на графике канал прошлого торгового дня. Позволяет задать час начала и час окончания торгового дня. Каналы отображаются разным цветом в зависимости от того больше или меньше размер канала прошлого дня, чем размер канала позапрошлого дня.

Канал не будет нарисован до тех пор, пока не настанет время закрытия текущего торгового дня. Таким образом, в текущей торговой сессии можно ориентироваться на уже отображенный канал прошлого дня - на пробой или отскок от его уровней.

Индикатор может отображать каналы только на графиках с таймфреймом не более H1 включительно.

Индикатор имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Begin trade day hour - час начала торгового дня;
  • End trade day hour - час окончания торгового дня;
  • Draw channels size - рисовать ли метки с размером канала прошлого дня;
  • Labels size - размер шрифта меток;
  • Labels color - цвет меток;
  • Font name - имя шрифта меток.

Рис.1 Канал на графике H1

Рис.2 Канал на графике M30

Overbought_Oversold Overbought_Oversold

Динамические уровни перекупленности/перепроданности.

SimpleZZ SimpleZZ

Простой зигзаг с настройкой только шага.

ATRR ATRR

ATR Ratio - отношение двух ATR.

NHNL NHNL

Индикатор New High New Low Index.