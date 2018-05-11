コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ChannelInd - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
843
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標では前回の取引日のチャネルがチャートに表示されます。取引日の開始日と終了日が設定できます。前日のチャネルのサイズがその前のチャネルのサイズよりも大きいか小さいかによって、チャネルは異なる色で表示されます。

チャネルは、現在の取引日の終了時刻の後にのみ描画されます。したがって、表示された前日のチャネルは、現在のセクションでの取引に使用し、そのレベルをブレークアウトまたはロールバック取引に使用することができます。

指標では、H1までの時間枠を持つチャートのチャネルのみを表示することができます。

指標には6つの入力パラメータがあります。

  • Begin trade day hour - 取引日の開始時間
  • End trade day hour - 取引日の終了時間
  • Draw channels size - 前日のチャネルのサイズのラベルの描画を有効/無効にする
  • Labels size - ラベルのフォントサイズ
  • Labels color - ラベルの色
  • Font name - ラベルのフォント名

図1　H1チャートのチャネル

図2　M30チャートのチャネル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20057

ATRR ATRR

ATR Ratioでは2つのATRの比が表示されます。

SimpleZZ SimpleZZ

調整可能なステップを持つシンプルなジグザグです。

Custom_Pattern Custom_Pattern

カスタムパタ－ンの指標です。

DayOfWeekLabels DayOfWeekLabels

この指標では価格チャートに曜日が表示されます。