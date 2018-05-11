無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ChannelInd - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標では前回の取引日のチャネルがチャートに表示されます。取引日の開始日と終了日が設定できます。前日のチャネルのサイズがその前のチャネルのサイズよりも大きいか小さいかによって、チャネルは異なる色で表示されます。
チャネルは、現在の取引日の終了時刻の後にのみ描画されます。したがって、表示された前日のチャネルは、現在のセクションでの取引に使用し、そのレベルをブレークアウトまたはロールバック取引に使用することができます。
指標では、H1までの時間枠を持つチャートのチャネルのみを表示することができます。
指標には6つの入力パラメータがあります。
- Begin trade day hour - 取引日の開始時間
- End trade day hour - 取引日の終了時間
- Draw channels size - 前日のチャネルのサイズのラベルの描画を有効/無効にする
- Labels size - ラベルのフォントサイズ
- Labels color - ラベルの色
- Font name - ラベルのフォント名
図1 H1チャートのチャネル
図2 M30チャートのチャネル
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20057
