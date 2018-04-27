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ChannelInd - MetaTrader 5脚本

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指标在图表上显示前一个交易日的通道。 该指标允许设置交易日的开始和结束时间。 通道以不同的颜色显示，具体取决于前一天通道的尺寸是大于还是小于前一天的通道。

该通道仅在当前交易日的收盘时间之后提取。 因此，所显示的前一天的通道可以用于在当前时段中进行交易，例如， 其价位可用于突破或回滚交易。

该指标只能在时间帧最高为 H1 的图表上显示通道。

该指标有六个输入参数:

  • Begin trade day hour - 交易日开始钟点;
  • End trade day hour - 交易日结束钟点;
  • Draw channels size - 启用/禁用绘制前一天通道尺寸的标签;
  • Labels size - 标签的字号;
  • Labels color - 标签的颜色;
  • Font name - 标签的字体名。

图例1 H1 图表上的通道

图例2 M30 图表上的通道

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20057

ATRR ATRR

ATR 比率显示两个 ATR 的比率。

SimpleZZ SimpleZZ

一款简单的可调整步长的之字折线。

Custom_Pattern Custom_Pattern

自定义形态的指标。

DayOfWeekLabels DayOfWeekLabels

指标在价格图表上显示周内中的日线信息。