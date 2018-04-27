指标在图表上显示前一个交易日的通道。 该指标允许设置交易日的开始和结束时间。 通道以不同的颜色显示，具体取决于前一天通道的尺寸是大于还是小于前一天的通道。

该通道仅在当前交易日的收盘时间之后提取。 因此，所显示的前一天的通道可以用于在当前时段中进行交易，例如， 其价位可用于突破或回滚交易。

该指标只能在时间帧最高为 H1 的图表上显示通道。

该指标有六个输入参数:

Begin trade day hour - 交易日开始钟点;

- 交易日开始钟点; End trade day hour - 交易日结束钟点;

- 交易日结束钟点; Draw channels size - 启用/禁用绘制前一天通道尺寸的标签;

- 启用/禁用绘制前一天通道尺寸的标签; Labels size - 标签的字号;

- 标签的字号; Labels color - 标签的颜色;

- 标签的颜色; Font name - 标签的字体名。

图例1 H1 图表上的通道

图例2 M30 图表上的通道