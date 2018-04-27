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指标在图表上显示前一个交易日的通道。 该指标允许设置交易日的开始和结束时间。 通道以不同的颜色显示，具体取决于前一天通道的尺寸是大于还是小于前一天的通道。
该通道仅在当前交易日的收盘时间之后提取。 因此，所显示的前一天的通道可以用于在当前时段中进行交易，例如， 其价位可用于突破或回滚交易。
该指标只能在时间帧最高为 H1 的图表上显示通道。
该指标有六个输入参数:
- Begin trade day hour - 交易日开始钟点;
- End trade day hour - 交易日结束钟点;
- Draw channels size - 启用/禁用绘制前一天通道尺寸的标签;
- Labels size - 标签的字号;
- Labels color - 标签的颜色;
- Font name - 标签的字体名。
图例1 H1 图表上的通道
图例2 M30 图表上的通道
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20057
Custom_Pattern
自定义形态的指标。DayOfWeekLabels
指标在价格图表上显示周内中的日线信息。