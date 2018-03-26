CodeBaseSecciones
SimpleZZ - indicador para MetaTrader 5

El indicador muestra un ZigZag simple en el gráfico de precio. Para su cálculo hace falta indicar sólo el tamaño del paso. Cuando se supera la lóngitud del codo del ZigZag (tamaño del paso), se coloca el punto de la ruptura.

Hay dos maneras para especificar el paso:

  1. En puntos;
  2. En por cientos.

El indicador tiene dos parámetros personalizados:

  • Step calculation method - método del cálculo del paso;
  • Step size - tamaño del paso.

Fig. 1 H4 paso en puntos: 800 puntos

Fig. 2 H4 paso en por cientos: 50%

