SimpleZZ - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra un ZigZag simple en el gráfico de precio. Para su cálculo hace falta indicar sólo el tamaño del paso. Cuando se supera la lóngitud del codo del ZigZag (tamaño del paso), se coloca el punto de la ruptura.
Hay dos maneras para especificar el paso:
- En puntos;
- En por cientos.
El indicador tiene dos parámetros personalizados:
- Step calculation method - método del cálculo del paso;
- Step size - tamaño del paso.
Fig. 1 H4 paso en puntos: 800 puntos
Fig. 2 H4 paso en por cientos: 50%
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20055
SerialMA
Media móvil dinámica.RSdynamic_line
Indicador de niveles dinámicos de soporte/resistencia.
ATRR
ATR Ratio - relación de dos ATR.ChannelInd
El indicador muestra el canal del día anterior de trading en el gráfico.