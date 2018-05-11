この指標では異なる期間を持つ2つのATRの比が表示されます。

計算式は下記の通りです。

ATRR = (ATR1/ATR2)*100

パラメータは2つです。

ATR1 Period - ATR1計算期間

- ATR1計算期間 ATR2 Period - ATR2計算期間

図1 期間10及び20のATRR

図2 期間10及び20のATRRと期間20の標準ATR