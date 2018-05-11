コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ATRR - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
この指標では異なる期間を持つ2つのATRの比が表示されます。

計算式は下記の通りです。

ATRR = (ATR1/ATR2)*100

パラメータは2つです。

  • ATR1 Period - ATR1計算期間
  • ATR2 Period - ATR2計算期間

図1　期間10及び20のATRR

図2　期間10及び20のATRRと期間20の標準ATR

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20056

