無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ATRR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 748
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標では異なる期間を持つ2つのATRの比が表示されます。
計算式は下記の通りです。
ATRR = (ATR1/ATR2)*100
パラメータは2つです。
- ATR1 Period - ATR1計算期間
- ATR2 Period - ATR2計算期間
図1 期間10及び20のATRR
図2 期間10及び20のATRRと期間20の標準ATR
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20056
ChannelInd
この指標では前回の取引日のチャネルがチャートに表示されます。Custom_Pattern
カスタムパタ－ンの指標です。