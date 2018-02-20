Индикатор отображает отношение двух ATR с разными периодами.

Рассчитывается по формуле:

ATRR = (ATR1/ATR2)*100

Имеет два настраиваемых параметра:

ATR1 Period - период расчета ATR1;

- период расчета ATR1; ATR2 Period - период расчета ATR2.

Рис.1 ATRR с периодами 10 и 20

Рис.2 ATRR с периодами 10 и 20 и стандартный ATR с периодом 20