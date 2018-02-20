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ATRR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает отношение двух ATR с разными периодами.
Рассчитывается по формуле:
ATRR = (ATR1/ATR2)*100
Имеет два настраиваемых параметра:
- ATR1 Period - период расчета ATR1;
- ATR2 Period - период расчета ATR2.
Рис.1 ATRR с периодами 10 и 20
Рис.2 ATRR с периодами 10 и 20 и стандартный ATR с периодом 20
ChannelInd
Индикатор отображает на графике канал прошлого торгового дня.Overbought_Oversold
Динамические уровни перекупленности/перепроданности.
NHNL
Индикатор New High New Low Index.NHNL_Divergence
Индикатор дивергенций индексов High/Low.