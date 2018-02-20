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Индикаторы

ATRR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1935
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор отображает отношение двух ATR с разными периодами.

Рассчитывается по формуле:

ATRR = (ATR1/ATR2)*100

Имеет два настраиваемых параметра:

  • ATR1 Period - период расчета ATR1;
  • ATR2 Period - период расчета ATR2.

Рис.1 ATRR с периодами 10 и 20

Рис.2 ATRR с периодами 10 и 20 и стандартный ATR с периодом 20

ChannelInd ChannelInd

Индикатор отображает на графике канал прошлого торгового дня.

Overbought_Oversold Overbought_Oversold

Динамические уровни перекупленности/перепроданности.

NHNL NHNL

Индикатор New High New Low Index.

NHNL_Divergence NHNL_Divergence

Индикатор дивергенций индексов High/Low.