無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SimpleZZ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 760
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標では価格チャート上に単純なジグザグが描画されます。そのためには、ステップ値のみを指定する必要があります。ジグザグの足（ステップ）の長さを超えると、ブレークポイントが追加されます。
指標には、ステップを指定するための2つのオプションがあります。
- ポイント単位
- パーセント単位
指標には2つの入力パラメータがあります。
- Step calculation method - ステップの計算法
- Step size - ステップの値
図1 H4、ポイント単位のステップ: 800ポイント
図2 H4、パーセント単位のステップ 50%
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20055
SerialMA
動的移動平均です。RSdynamic_line
動的支持/抵抗レベるの指標です。
ATRR
ATR Ratioでは2つのATRの比が表示されます。ChannelInd
この指標では前回の取引日のチャネルがチャートに表示されます。