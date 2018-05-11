コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

SimpleZZ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
760
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標では価格チャート上に単純なジグザグが描画されます。そのためには、ステップ値のみを指定する必要があります。ジグザグの足（ステップ）の長さを超えると、ブレークポイントが追加されます。

指標には、ステップを指定するための2つのオプションがあります。

  1. ポイント単位
  2. パーセント単位

指標には2つの入力パラメータがあります。

  • Step calculation method - ステップの計算法
  • Step size - ステップの値

図1　H4、ポイント単位のステップ: 800ポイント

図1　H4、ポイント単位のステップ: 800ポイント

図2　H4、パーセント単位のステップ 50%

図2　H4、パーセント単位のステップ 50%

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20055

SerialMA SerialMA

動的移動平均です。

RSdynamic_line RSdynamic_line

動的支持/抵抗レベるの指標です。

ATRR ATRR

ATR Ratioでは2つのATRの比が表示されます。

ChannelInd ChannelInd

この指標では前回の取引日のチャネルがチャートに表示されます。