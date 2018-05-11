この指標では価格チャート上に単純なジグザグが描画されます。そのためには、ステップ値のみを指定する必要があります。ジグザグの足（ステップ）の長さを超えると、ブレークポイントが追加されます。

指標には、ステップを指定するための2つのオプションがあります。

ポイント単位 パーセント単位

指標には2つの入力パラメータがあります。

Step calculation method - ステップの計算法

- ステップの計算法 Step size - ステップの値

図1 H4、ポイント単位のステップ: 800ポイント

図2 H4、パーセント単位のステップ 50%