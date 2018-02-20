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Индикаторы

SimpleZZ - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1946
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор отображает на графике цены простой зигзаг, для расчета которого требуется только указание размера шага. При превышении длины колена зигзага (размера шага), ставится точка излома.

Шаг можно задавать двумя способами:

  1. В пунктах;
  2. В процентах.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Step calculation method - метод расчета шага;
  • Step size - размер шага.

Рис.1 H4 шаг в пунктах: 800 пунктов

Рис.1 H4 шаг в пунктах: 800 пунктов

Рис.2 H4 шаг в процентах: 50%

Рис.2 H4 шаг в процентах: 50%

SerialMA SerialMA

Динамическая скользящая средняя.

CCI_Divergence CCI_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора CCI.

Overbought_Oversold Overbought_Oversold

Динамические уровни перекупленности/перепроданности.

ChannelInd ChannelInd

Индикатор отображает на графике канал прошлого торгового дня.