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SimpleZZ - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает на графике цены простой зигзаг, для расчета которого требуется только указание размера шага. При превышении длины колена зигзага (размера шага), ставится точка излома.
Шаг можно задавать двумя способами:
- В пунктах;
- В процентах.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Step calculation method - метод расчета шага;
- Step size - размер шага.
Рис.1 H4 шаг в пунктах: 800 пунктов
Рис.2 H4 шаг в процентах: 50%
SerialMA
Динамическая скользящая средняя.CCI_Divergence
Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора CCI.
Overbought_Oversold
Динамические уровни перекупленности/перепроданности.ChannelInd
Индикатор отображает на графике канал прошлого торгового дня.