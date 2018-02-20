Индикатор отображает на графике цены простой зигзаг, для расчета которого требуется только указание размера шага. При превышении длины колена зигзага (размера шага), ставится точка излома.

Шаг можно задавать двумя способами:

В пунктах; В процентах.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

Step calculation method - метод расчета шага;

- метод расчета шага; Step size - размер шага.

Рис.1 H4 шаг в пунктах: 800 пунктов

Рис.2 H4 шаг в процентах: 50%