計算期間を可変（増加）させた単純移動平均です。この期間は、価格とMAが交差する際の新しい計算の初めにリセットされます。

指標には設定可能なパラメータがありません。

新しいMA期間の計算が開始されると、シグナルラベルがチャートに追加されます。