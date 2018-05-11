無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SerialMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
計算期間を可変（増加）させた単純移動平均です。この期間は、価格とMAが交差する際の新しい計算の初めにリセットされます。
指標には設定可能なパラメータがありません。
新しいMA期間の計算が開始されると、シグナルラベルがチャートに追加されます。
