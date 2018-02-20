CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSdynamic_line - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1846
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор, основанный на скользящих средних. Динамически рассчитывает и выводит возможные уровни поддержки/сопротивления.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

TAT (Trend Analyzer Tool) TAT (Trend Analyzer Tool)

Анализатор трендов MACD+SAR - Trend Analyzer Tool.

Custom_Pattern Custom_Pattern

Индикатор пользовательских паттернов.

BB-Percentage-Decimal BB-Percentage-Decimal

Bollinger Bands в виде осциллятора.

CCI_Divergence CCI_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора CCI.