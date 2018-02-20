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RSdynamic_line - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, основанный на скользящих средних. Динамически рассчитывает и выводит возможные уровни поддержки/сопротивления.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
TAT (Trend Analyzer Tool)
Анализатор трендов MACD+SAR - Trend Analyzer Tool.Custom_Pattern
Индикатор пользовательских паттернов.
BB-Percentage-Decimal
Bollinger Bands в виде осциллятора.CCI_Divergence
Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора CCI.