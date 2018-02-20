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Индикаторы

CCI_Divergence - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2815
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Пользовательский индикатор CCI_Divergence рисует в отдельном окне линию индикатора CCI и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета CCI;
  • Applied price - цена расчета;
  • Bullish color - цвет бычьих сигнальных стрелок и линий;
  • Bearish color - цвет медвежьих сигнальных стрелок и линий.

BB-Percentage-Decimal BB-Percentage-Decimal

Bollinger Bands в виде осциллятора.

RSdynamic_line RSdynamic_line

Индикатор динамических уровней поддержки/сопротивления.

SerialMA SerialMA

Динамическая скользящая средняя.

SimpleZZ SimpleZZ

Простой зигзаг с настройкой только шага.