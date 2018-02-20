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CCI_Divergence - индикатор для MetaTrader 5
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Пользовательский индикатор CCI_Divergence рисует в отдельном окне линию индикатора CCI и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета CCI;
- Applied price - цена расчета;
- Bullish color - цвет бычьих сигнальных стрелок и линий;
- Bearish color - цвет медвежьих сигнальных стрелок и линий.
BB-Percentage-Decimal
Bollinger Bands в виде осциллятора.RSdynamic_line
Индикатор динамических уровней поддержки/сопротивления.