CCI_Divergence - MetaTrader 5のためのインディケータ
カスタム指標CCI_DivergenceではCCI指標線が別ウィンドウに描画され、見つかった発散は指標ウィンドウと価格チャートに表示されます。
指標には4つの入力パラメータがあります。
- Period - CCI計算期間
- Applied price - 計算価格
- Bullish color - 強気シグナルの矢印と線の色
- Bearish color - 弱気シグナルの矢印と線の色
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20047
BB-Percentage-Decimal
オシレータの形を持つボリンジャーバンドです。力の均衡
Igor Livshinによって紹介された「力の均衡」は、価格を極端に押し上げる能力を評価することで、買い手と売り手の強さの測定を試みます。Livshinは、2001年8月号の"Stocks and Commodities"誌でこの指標を発表しました。このバージョンの指標は、公開された記事に記載されているとおりにBOPを計算します。
MultipleFractals
複数のフラクタルの指標です。NHNL
New High New Low指数の指標です。