CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Balance of Power - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2823
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Balance of Power, разработанный Игорем Лившиным, стремится измерить отношение между силой покупателей и силой продавцов. Таким образом оценивается способность тех или других подтолкнуть цену к уровню экстремума.  Лившин опубликовал этот индикатор в августовском выпуске журнала Stocks and Commodities Magazine за 1991 год. Эта версия индикатора вычисляет BOP (баланс сил) в точности так же, как описано в изначально опубликованной статье.

Полученные сырые значения BOP могут быть сглажены с использованием любого типа МА.

BOP колеблется между значениями -1 и +1.

Лившин делает следующие заявления:
  • Для дневных графиков рекомендуется МА с периодом 14, хотя это значение колеблется в зависимости от природы рынка и от таймфрейма.
  • Одно из важнейших свойств BOP — уровни, на которых он группирует свои максимумы и минимумы. Во время бычьих рынков пики индикатора достигают верхнего лимита и никогда не достигают нижнего. На медвежьих рынках картина противоположная.
  • BOP поддерживает дивергенцию, отслеживание трендов и уровни перекупленности/перепроданности.
  • Если BOP демонстрирует изменение тренда, это служит предупреждающим сигналом и должно быть подтверждено изменением направления цены.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20042

Fractals Chaos Oscillator Fractals Chaos Oscillator

Новый взгляд на фракталы: вместо того, чтобы отображать их привычным способом, этот индикатор демонстрирует фракталы в виде осциллятора и может показывать "ритм" изменений рынка.

Dsl - Balance of Market Power Dsl - Balance of Market Power

Индикатор Balance of Market Power, комбинированный с DSL (прерывистой сигнальной линией), может быть использован как в трендовой торговле, так и в режиме скальпинга.

T3 levels T3 levels

T3 по способу расчета очень похож на EMA. Это позволяет использовать его для расширения индикатора EMA Levels. Но рекомендуются эксперименты для нахождения подходящей комбинации определенного символа и таймфрейма.

Stochastic DeMarker Stochastic DeMarker

Эта версия индикатора DeMarker использует "помощь" сглаженного Стохастика, чтобы лучше выделить состояния DeMarker и упростить оценку тренда.