Индикатор Balance of Power, разработанный Игорем Лившиным, стремится измерить отношение между силой покупателей и силой продавцов. Таким образом оценивается способность тех или других подтолкнуть цену к уровню экстремума. Лившин опубликовал этот индикатор в августовском выпуске журнала Stocks and Commodities Magazine за 1991 год. Эта версия индикатора вычисляет BOP (баланс сил) в точности так же, как описано в изначально опубликованной статье.



Полученные сырые значения BOP могут быть сглажены с использованием любого типа МА.



BOP колеблется между значениями -1 и +1.

Для дневных графиков рекомендуется МА с периодом 14, хотя это значение колеблется в зависимости от природы рынка и от таймфрейма.



Одно из важнейших свойств BOP — уровни, на которых он группирует свои максимумы и минимумы. Во время бычьих рынков пики индикатора достигают верхнего лимита и никогда не достигают нижнего. На медвежьих рынках картина противоположная.



BOP поддерживает дивергенцию, отслеживание трендов и уровни перекупленности/перепроданности.

Если BOP демонстрирует изменение тренда, это служит предупреждающим сигналом и должно быть подтверждено изменением направления цены.

Лившин делает следующие заявления: