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Balance of Power - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Balance of Power, разработанный Игорем Лившиным, стремится
измерить отношение между силой покупателей и силой продавцов. Таким
образом оценивается способность тех или других подтолкнуть цену к уровню
экстремума. Лившин опубликовал этот индикатор в августовском выпуске
журнала Stocks and Commodities Magazine за 1991 год. Эта версия
индикатора вычисляет BOP (баланс сил) в точности так же, как описано в
изначально опубликованной статье.
Полученные сырые значения BOP могут быть сглажены с использованием любого типа МА.
BOP колеблется между значениями -1 и +1.Лившин делает следующие заявления:
- Для дневных графиков рекомендуется МА с периодом 14, хотя это значение колеблется в зависимости от природы рынка и от таймфрейма.
- Одно из важнейших свойств BOP — уровни, на которых он группирует свои максимумы и минимумы. Во время бычьих рынков пики индикатора достигают верхнего лимита и никогда не достигают нижнего. На медвежьих рынках картина противоположная.
- BOP поддерживает дивергенцию, отслеживание трендов и уровни перекупленности/перепроданности.
- Если BOP демонстрирует изменение тренда, это служит предупреждающим сигналом и должно быть подтверждено изменением направления цены.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20042
Новый взгляд на фракталы: вместо того, чтобы отображать их привычным способом, этот индикатор демонстрирует фракталы в виде осциллятора и может показывать "ритм" изменений рынка.Dsl - Balance of Market Power
Индикатор Balance of Market Power, комбинированный с DSL (прерывистой сигнальной линией), может быть использован как в трендовой торговле, так и в режиме скальпинга.
T3 по способу расчета очень похож на EMA. Это позволяет использовать его для расширения индикатора EMA Levels. Но рекомендуются эксперименты для нахождения подходящей комбинации определенного символа и таймфрейма.Stochastic DeMarker
Эта версия индикатора DeMarker использует "помощь" сглаженного Стохастика, чтобы лучше выделить состояния DeMarker и упростить оценку тренда.