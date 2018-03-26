El oscilador Stochastic es un indicador de impulso que compara el precio del cierre del activo con el rango de sus precios durante un determinado período de tiempo. La sensibilidad del oscilador a los movimientos del mercado se puede regular usando el ajuste de este período de tiempo, o a través del cálculo de la media móvil en cuanto al resultado.



La teoría principal en la que se basa este indicador consiste en el hecho de que durante una tendencia alcista en el mercado, los precios van a cerrarse en la zona más próxima al máximo, y en caso de una tendencia bajista, al mínimo. Las señales comerciales se crean cuando %K cruza la media móvil de tres períodos que se llama %D.

Habitualmente, para el cálculo del estocástico se usa la SMA. En esta versión ampliada, Usted puede usar cualquiera de 4 medias móviles habituales (SMA está predefinida, pero EMA, SMMA o LWMA también están disponibles). Algunas de ellas son más «rápidas» que la versión predefinida (por ejemplo, como en el caso de la EMA y LWMA), mientras que SMMA es un poco más «lenta», pero así Usted puede ajustar la relación entre la «velocidad» y las señales con más precisión.



En la versión DSL del estocástico, no se utiliza la media móvil para obtener las señales de un amanera clásica. En vez de eso, las líneas de señal se calculan dependiendo de los valores del estocástico. De esta manera, disponemos de dos cosas útiles: una línea de señal y los niveles que se puede utilizar para estimar la sobrecompra y sobreventa.