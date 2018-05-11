Igor Livshinによって紹介された「力の均衡」は、価格を極端に押し上げる能力を評価することで、買い手と売り手の強さの測定を試みます。Livshinは、2001年8月号の"Stocks and Commodities"誌でこの指標を発表しました。このバージョンの指標は、公開された記事に記載されているとおりにBOPを計算します。

結果の生のBOP値は、任意の移動平均タイプを使用してオプションで平滑化することができます。

BOPは-1と+ 1の間で振動します。

Livshinは次のような発言をしています。