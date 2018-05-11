無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Igor Livshinによって紹介された「力の均衡」は、価格を極端に押し上げる能力を評価することで、買い手と売り手の強さの測定を試みます。Livshinは、2001年8月号の"Stocks and Commodities"誌でこの指標を発表しました。このバージョンの指標は、公開された記事に記載されているとおりにBOPを計算します。
結果の生のBOP値は、任意の移動平均タイプを使用してオプションで平滑化することができます。
BOPは-1と+ 1の間で振動します。
Livshinは次のような発言をしています。
- 1日チャートでは、14期間の移動平均が推奨されるが、期間の数は市場の性質と期間によって異る。
- BOPの最も重要な特性の1つは、BOPがその頂部および底部をまとめるレベルである。強気市場では、その頂部はしばしば上限に達し、決して底部には達っさない。弱気市場では、これは逆転している。
- BOPは、価格の相違、トレンド、買われ過ぎ/売られ過ぎレベルをサポートしている。
- BOPトレンドの変化は警告シグナルとして機能し、価格方向の変化によって確認されるべきである。
