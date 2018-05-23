均势指标是由 Igor Livshin 提出的，它尝试通过评估买家与卖家推动价格到极值水平能力来衡量他们的强弱, Livshin 在2001年8月发行的《股票与商品》杂志上公布了这个指标。这个版本的指标计算的 BOP 就和发表的文章中描述的完全一样，

结果得到的 BOP 粗略值可以选择使用移动平均类型来做平滑。

BOP 在 -1 和+1 的极值之间振荡，

Livshin 写下了如下声明: