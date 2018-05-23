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均势指标是由 Igor Livshin 提出的，它尝试通过评估买家与卖家推动价格到极值水平能力来衡量他们的强弱, Livshin 在2001年8月发行的《股票与商品》杂志上公布了这个指标。这个版本的指标计算的 BOP 就和发表的文章中描述的完全一样，
结果得到的 BOP 粗略值可以选择使用移动平均类型来做平滑。
BOP 在 -1 和+1 的极值之间振荡，
Livshin 写下了如下声明:
- 对于每日图表，推荐使用周期数14的移动平均，尽管周期数的变化以来于市场和时段。
- 均势指标最重要的属性之一就是它顶部和底部的水平，在牛势市场中，它的顶部经常达到上方限制，而从来不达到底部水平，而在熊势市场中，情景就是相反的。
- BOP 支持价格背离，趋势超买超卖水平。
- 把BOP 趋势的改变作为提醒信号的话，应该有价格方向的变化做确认。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20042
IEEE 浮点解码器
显示浮点数（例如 float, double 类型）中存储的真实数值，精度可以高到很多位小数。这有助于为其他 MQL 程序调试浮点数的真实数值。VAMA
交易量的简单移动平均。