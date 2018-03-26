El indicador Williams' Percent Range (%R) es un indicador técnico dinámico que determina la estancia del mercado en las condiciones de sobrecompra/sobreventa. Williams' %R parece mucho al oscilador Estocástico. La diferencia es que el %R tiene la escala invertida y el Estocástico tiene el suavizado interno.

Los valores del indicador dentro del rango de -80% a -100% indican en el estado de sobreventa del mercado.

Los valores del indicador dentro del rango de -0% a -20% indican en el estado de sobrecompra del mercado.

Para mostrar el indicador en este estado invertido, antes de los valores del Williams' Percent Range se coloca el signo "-" (por ejemplo, -30%). Cuando se realiza el análisis, este signo se ignora.

Los niveles fijos de sobrecompra y sobreventa no se utilizan en la versión DSL del indicador Williams' Percent Range. Se utiliza un cierto cálculo dinámico de estos niveles (líneas de señal discontinuas). Eso hace que el indicador sea más sensible respecto a los cambios en el mercado y a los períodos de alta volatilidad.

