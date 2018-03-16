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威廉指标（ Williams' Percent Range，%R）是一种动态技术指标，它判断市场是否是超买/超卖。威廉指标与随机振荡指标类似，唯一的不同是 %R 上下变化明显，而随机振荡指标内部有平滑计算。
- 指标值在 -80% 和 -100% 之间的范围时，说明市场是超卖的，
- 指标值在 -0% 和 -20% 之间的范围时，说明市场是超买的。
为了显示指标的上下波动，要在威廉指标值之前加一个减号 (例如 -30%). 在进行分析时应当忽略这个减号。
威廉指标（Williams' Percent Range）的 DSL 版本没有使用固定的水平来作超卖和超买水平，它有一系列动态（间断信号线）计算来确定那些水平。这使它可以对市场变化和市场动荡有更及时的反应。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20034
John Ehlers 的另一个创新作品 - 非线性卡尔曼过滤器(nonlinear Kalman filter).卡尔曼带
这是最初由Igor Durkin开发的卡尔曼带(Kalman bands)指标的转化版本。数值是与 MetaTrader 4 版本相同的，除了我们使用了 MetaTrader 4 中所没有的功能，这使指标更加方便使用。
随机振荡指标的 DSL (断续信号线，Discontinued Signal Line) 版本，对信号没有使用经典的移动平均，而是根据随机振荡指标值计算信号线。所以，我们就有了两样东西 : 一条信号线以及一类可以用于估算超买和超卖区域的水平线。DSL - 扩展的随机振荡
通常用于随机振荡计算的平均方法是简单移动平均(SMA)，这个 (扩展的) 版本使您可以使用任一基本类型的平均 (默认是 SMA, 但是您也可以使用 EMA, SMMA 或者 LWMA) - 有些比默认版本"更快" (就像 EMA 和 LWMA 版本)，而SMMA 略微 "更慢"一点, 但是这种方法您可以很好地调节“速度”和信号的比例。