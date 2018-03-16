威廉指标（ Williams' Percent Range，%R）是一种动态技术指标，它判断市场是否是超买/超卖。威廉指标与随机振荡指标类似，唯一的不同是 %R 上下变化明显，而随机振荡指标内部有平滑计算。

指标值在 -80% 和 -100% 之间的范围时，说明市场是超卖的，

指标值在 -0% 和 -20% 之间的范围时，说明市场是超买的。

为了显示指标的上下波动，要在威廉指标值之前加一个减号 (例如 -30%). 在进行分析时应当忽略这个减号。

威廉指标（Williams' Percent Range）的 DSL 版本没有使用固定的水平来作超卖和超买水平，它有一系列动态（间断信号线）计算来确定那些水平。这使它可以对市场变化和市场动荡有更及时的反应。