Индикатор Williams' Percent Range (%R) — динамический технический индикатор, который определяет нахождение рынка в условиях перекупленности/перепроданности. Williams' %R очень похож на осциллятор Стохастик. Отличие состоит только в том, что у %R перевернутая шкала, а Стохастик имеет внутреннее сглаживание.

Диапазон значений индикатора от -80% до -100% указывает на перепроданность рынка.

Диапазон значений индикатора от -0% до -20% указывает на перекупленность рынка.

Чтобы показать индикатор в таком перевернутом виде, перед значениями Williams' Percent Range ставится символ "-" (например, -30%). При проведении анализа этот символ следует игнорировать.

В DSL-версии индикатора Williams' Percent Range не используются фиксированные уровни перепроданности и перекупленности. В ней используется своего рода динамический расчет этих уровней (прерывистые сигнальные линии). Это делает индикатор более чувствительным к изменениям на рынке и к периодам высокой волатильности.

