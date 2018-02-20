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DSL - WPR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Williams' Percent Range (%R) — динамический технический индикатор, который определяет нахождение рынка в условиях перекупленности/перепроданности. Williams' %R очень похож на осциллятор Стохастик. Отличие состоит только в том, что у %R перевернутая шкала, а Стохастик имеет внутреннее сглаживание.
- Диапазон значений индикатора от -80% до -100% указывает на перепроданность рынка.
- Диапазон значений индикатора от -0% до -20% указывает на перекупленность рынка.
Чтобы показать индикатор в таком перевернутом виде, перед значениями Williams' Percent Range ставится символ "-" (например, -30%). При проведении анализа этот символ следует игнорировать.
В DSL-версии индикатора Williams' Percent Range не используются фиксированные уровни перепроданности и перекупленности. В ней используется своего рода динамический расчет этих уровней (прерывистые сигнальные линии). Это делает индикатор более чувствительным к изменениям на рынке и к периодам высокой волатильности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20034
Нелинейный фильтр Калмана — один из индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом.Kalman bands
Переработанный индикатор Kalman Bands, первоначально созданный Игорем Дуркиным. Значения те же, что и в версии для MetaTrader 4, но здесь для облегчения работы с индикатором дополнительно используются возможности, которых не было в предыдущей версии платформы.
DS-версия Стохастика не использует МА классическим путем для получения сигнала. Вместо этого сигнальные линии вычисляются в зависимости от значений стохастика. Таким образом, у нас есть две полезных сущности: сигнальная линия и уровни, которые можно использовать для оценки перекупленности и перепроданности.DSL - extended stochastic
Обычно для расчета стохастика используется SMA. В этой, расширенной версии, вы можете использовать любую из 4 обычных скользящих средних (SMA по умолчанию, но доступны и EMA, SMMA или LWMA). Некоторые из них "быстрее", чем версия по умолчанию (например, EMA и LWMA), а SMMA немного "медленнее", но таким образом вы сможете точнее настраивать соотношение "скорости" и сигналов.