Williams’ Percent Range テクニカル指標（%R）は動的なテクニカル指標で市場が買われすぎ/売られすぎであるかどうかを決定します。Williams’ %R はストキャスティクスによく似ています。唯一の違いは、%Rのスケールが逆さまで、ストキャスティクスには内部の平滑化があるということです。

-80％から-100％の間の指標値は、市場が売られ過ぎになっていることを示しています。

-0％から-20％の間の指標値は、市場が買われ過ぎになっていることを示しています。

指標を逆さまに表示するには、Williams 'Percent Range値の前にマイナス記号をつけます（たとえば-30％）。分析を行うときは、マイナス記号を無視します。

ウィリアムパーセントレンジ（Williams' Percent Range、%R）のDSLバージョンは、売られ過ぎ/買われ過ぎに固定レベルを使用せず、それらのレベルを識別するために一種の動的計算（シグナルラインの中断）をします。そのため、市場の変化や不安定な市場に対応しやすくなります。