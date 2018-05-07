私たちのファンページに参加してください
DSL - WPR - MetaTrader 5のためのインディケータ
Williams’ Percent Range テクニカル指標（%R）は動的なテクニカル指標で市場が買われすぎ/売られすぎであるかどうかを決定します。Williams’ %R はストキャスティクスによく似ています。唯一の違いは、%Rのスケールが逆さまで、ストキャスティクスには内部の平滑化があるということです。
- -80％から-100％の間の指標値は、市場が売られ過ぎになっていることを示しています。
- -0％から-20％の間の指標値は、市場が買われ過ぎになっていることを示しています。
指標を逆さまに表示するには、Williams 'Percent Range値の前にマイナス記号をつけます（たとえば-30％）。分析を行うときは、マイナス記号を無視します。
ウィリアムパーセントレンジ（Williams' Percent Range、%R）のDSLバージョンは、売られ過ぎ/買われ過ぎに固定レベルを使用せず、それらのレベルを識別するために一種の動的計算（シグナルラインの中断）をします。そのため、市場の変化や不安定な市場に対応しやすくなります。
ストキャスティクスの計算に通常使用される平均は単純移動平均（SMA）です。この拡張バージョンでは、4つの基本タイプの平均値を使用することができます（デフォルトはSMAですが、EMA、SMMA、LWMAも使用できます）。 SMMAはかなり「低速」ですが、この方法ではシグナルの「スピード」を微調整することができます。