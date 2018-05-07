コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DSL - WPR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1159
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Williams’ Percent Range テクニカル指標（%R）は動的なテクニカル指標で市場が買われすぎ/売られすぎであるかどうかを決定します。Williams’ %R はストキャスティクスによく似ています。唯一の違いは、%Rのスケールが逆さまで、ストキャスティクスには内部の平滑化があるということです。

  • -80％から-100％の間の指標値は、市場が売られ過ぎになっていることを示しています。
  • -0％から-20％の間の指標値は、市場が買われ過ぎになっていることを示しています。

指標を逆さまに表示するには、Williams 'Percent Range値の前にマイナス記号をつけます（たとえば-30％）。分析を行うときは、マイナス記号を無視します。

ウィリアムパーセントレンジ（Williams' Percent Range、%R）のDSLバージョンは、売られ過ぎ/買われ過ぎに固定レベルを使用せず、それらのレベルを識別するために一種の動的計算（シグナルラインの中断）をします。そのため、市場の変化や不安定な市場に対応しやすくなります。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20034

非線形カルマンフィルタ 非線形カルマンフィルタ

後1つのJohn Ehlersの作品です。非線形カルマンフィルタです。

Kalmanバンド Kalmanバンド

これはIgor Durkinが最初に開発したKalmanバンドを変換したものです。値はMetaTrader 4版と同じですが、MetaTrader 4にはない機能を使って指標を使いやすくなっている点は違います。

DSL - ストキャスティクス DSL - ストキャスティクス

ストキャスティックスのDSL（Discontinued Signal Line）バージョンは、シグナルに対して古典的な方法で移動平均を使用するのではなく、ストキャスティクスの値に応じてシグナルラインを計算します。よって、シグナルライン及び買われ過ぎ/売られ過ぎの見積もりに使用できる一種のレベルの2つがあります。

DSL - 拡張されたストキャスティクス DSL - 拡張されたストキャスティクス

ストキャスティクスの計算に通常使用される平均は単純移動平均（SMA）です。この拡張バージョンでは、4つの基本タイプの平均値を使用することができます（デフォルトはSMAですが、EMA、SMMA、LWMAも使用できます）。 SMMAはかなり「低速」ですが、この方法ではシグナルの「スピード」を微調整することができます。