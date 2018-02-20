Переработанный индикатор Kalman Bands, первоначально созданный Игорем Дуркиным. Значения те же, что и в версии для MetaTrader 4, но здесь для облегчения работы с индикатором дополнительно используются возможности, которых не было в предыдущей версии платформы.

В DSL-версии индикатора Williams' Percent Range не используются фиксированные уровни перепроданности и перекупленности. В ней используется своего рода динамический расчет этих уровней (прерывистые сигнальные линии). Это делает индикатор более чувствительным к изменениям на рынке и к периодам высокой волатильности.

DS-версия Стохастика не использует МА классическим путем для получения сигнала. Вместо этого сигнальные линии вычисляются в зависимости от значений стохастика. Таким образом, у нас есть две полезных сущности: сигнальная линия и уровни, которые можно использовать для оценки перекупленности и перепроданности.