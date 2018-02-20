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Индикаторы

Nonlinear Kalman filter - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(20)
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Один из индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом.

Лучше всего его описал сам Эйлерс:

John Ehlers:

  • Берем EMA от цены (лучше всего трехполюсный фильтр).
  • Рассчитываем дистанцию (дельту) между ценой и ее EMA.
  • Берем EMA от дельты (или трехполюсный фильтр):
    • Сглаживание поможет уменьшить хаотические движения ценового графика.
    • В идеале сглаживание не вносит существенного запаздывания, поскольку дельта скорректирована с учетом тренда.
  • Добавляем сглаженную дельту к EMA для получения кривой с нулевым запаздыванием.
  • Добавляем 2*(сглаженная дельта) к EMA для сглаженной линии прогноза.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20028

Kalman bands Kalman bands

Переработанный индикатор Kalman Bands, первоначально созданный Игорем Дуркиным. Значения те же, что и в версии для MetaTrader 4, но здесь для облегчения работы с индикатором дополнительно используются возможности, которых не было в предыдущей версии платформы.

MultipleFractals MultipleFractals

Индикатор множественных фракталов.

DSL - WPR DSL - WPR

В DSL-версии индикатора Williams' Percent Range не используются фиксированные уровни перепроданности и перекупленности. В ней используется своего рода динамический расчет этих уровней (прерывистые сигнальные линии). Это делает индикатор более чувствительным к изменениям на рынке и к периодам высокой волатильности.

DSL - stochastic DSL - stochastic

DS-версия Стохастика не использует МА классическим путем для получения сигнала. Вместо этого сигнальные линии вычисляются в зависимости от значений стохастика. Таким образом, у нас есть две полезных сущности: сигнальная линия и уровни, которые можно использовать для оценки перекупленности и перепроданности.