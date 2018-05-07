これはIgor Durkinが最初に開発したKalmanバンドを変換したものです。値はMetaTrader 4版と同じですが、MetaTrader 4にはない機能を使って指標を使いやすくなっている点は違います。

MACD計算にEMA（指数移動平均）を使用する代わりに、TEMA（三重指数移動平均）を使用し、DSL（Discontinued Signal Lines）を持ち、１つのシグナルラインの代わりに2つを用いる、長く知られている有用なMACD指標のバリエーションです。