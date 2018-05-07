無料でロボットをダウンロードする方法を見る
後1つのJohn Ehlersの作品です。
Ehlers自身が最もよく説明しています。
John Ehlers:
- 価格のEMAを取ります（より適しているのは、3ポールフィルタです）。
- 価格とそのEMAの差（デルタ）を取ります。
- デルタ（または3ポールフィルタ）のEMAを取ります。
- 平滑化は激しい上下変動を減らすのに役立ちます。
- 理想的には、デルタが減少するため、平滑化によって主要なトレンドモードのラグが導入されることはありません。
- 平滑化されたデルタをEMAに追加して、ゼロラグ曲線を作成します。
- より滑らかな予測線を得るには、EMAに2 *（平滑化デルタ）を追加します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20028
