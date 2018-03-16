这是最初由Igor Durkin开发的卡尔曼带(Kalman bands)指标的转化版本。数值是与 MetaTrader 4 版本相同的，除了我们使用了 MetaTrader 4 中所没有的功能，这使指标更加方便使用。

在通道中进行交易，依据是一个周期数为220的移动平均以及三个周期数为220、不同高度的三条包络线。仓位的跟踪止损.