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John Ehlers 的另一个创新作品，
Ehlers 自己已经很好地描述过:
John Ehlers:
- 取得价格的 EMA (三极过滤器更好).
- 取得价格与它的EMA之间的差(delta).
- 取得 delta 的 EMA(或者三极过滤器):
- 平滑计算会有助于减少锯齿.
- 理想情况下，平滑不会引起大的趋势模式延迟，因为 delta 已经去除趋势。
- 把平滑过的 delta 加到 EMA，以获得零延迟曲线。
- 把 2*(平滑后的数据) 加到 EMA 可以得到更平滑的预测线。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20028
卡尔曼带
这是最初由Igor Durkin开发的卡尔曼带(Kalman bands)指标的转化版本。数值是与 MetaTrader 4 版本相同的，除了我们使用了 MetaTrader 4 中所没有的功能，这使指标更加方便使用。通道
在通道中进行交易，依据是一个周期数为220的移动平均以及三个周期数为220、不同高度的三条包络线。仓位的跟踪止损.
DSL - WPR
威廉指标（Williams' Percent Range）的 DSL 版本没有使用固定的水平来作超卖和超买水平，它有一系列动态（间断信号线）计算来确定那些水平。这使它可以对市场变化和市场动荡有更及时的反应。DSL - stochastic
随机振荡指标的 DSL (断续信号线，Discontinued Signal Line) 版本，对信号没有使用经典的移动平均，而是根据随机振荡指标值计算信号线。所以，我们就有了两样东西 : 一条信号线以及一类可以用于估算超买和超卖区域的水平线。