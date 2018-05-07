私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Kalmanバンド - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mladen Rakic
- ビュー:
- 1098
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これはIgor Durkinが最初に開発したKalmanバンドを変換したものです。値はMetaTrader 4版と同じですが、MetaTrader 4にはない機能を使って指標を使いやすくなっている点は違います。
The original was posted here : https://www.mql5.com/ja/forum/175037/page46
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20027
MACD計算にEMA（指数移動平均）を使用する代わりに、TEMA（三重指数移動平均）を使用し、DSL（Discontinued Signal Lines）を持ち、１つのシグナルラインの代わりに2つを用いる、長く知られている有用なMACD指標のバリエーションです。DSL - DEMA MACD
MACD計算にEMA（指数移動平均）を使用する代わりに、DEMA（二重指数移動平均）を使用し、DSL（Discontinued Signal Lines）を持ち、１つのシグナルラインの代わりに2つを用いる、長く知られている有用なMACD指標のバリエーションです。このようにして、シグナルラインだけでなくレベルも導入され、テストから判断すると、偽シグナルを避ける方が優れていて（短期間）反転検出にも使用できるようです。
後1つのJohn Ehlersの作品です。非線形カルマンフィルタです。DSL - WPR
ウィリアムパーセントレンジ（Williams' Percent Range、%R）のDSLバージョンは、売られ過ぎ/買われ過ぎに固定レベルを使用せず、それらのレベルを識別するために一種の動的計算（シグナルラインの中断）をします。そのため、市場の変化や不安定な市場に対応しやすくなります。