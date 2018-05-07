コードベースセクション
Kalmanバンド - MetaTrader 5のためのインディケータ

これはIgor Durkinが最初に開発したKalmanバンドを変換したものです。値はMetaTrader 4版と同じですが、MetaTrader 4にはない機能を使って指標を使いやすくなっている点は違います。

The original was posted here : https://www.mql5.com/ja/forum/175037/page46

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20027

DSL - TEMA MACD DSL - TEMA MACD

MACD計算にEMA（指数移動平均）を使用する代わりに、TEMA（三重指数移動平均）を使用し、DSL（Discontinued Signal Lines）を持ち、１つのシグナルラインの代わりに2つを用いる、長く知られている有用なMACD指標のバリエーションです。

DSL - DEMA MACD DSL - DEMA MACD

MACD計算にEMA（指数移動平均）を使用する代わりに、DEMA（二重指数移動平均）を使用し、DSL（Discontinued Signal Lines）を持ち、１つのシグナルラインの代わりに2つを用いる、長く知られている有用なMACD指標のバリエーションです。このようにして、シグナルラインだけでなくレベルも導入され、テストから判断すると、偽シグナルを避ける方が優れていて（短期間）反転検出にも使用できるようです。

非線形カルマンフィルタ 非線形カルマンフィルタ

後1つのJohn Ehlersの作品です。非線形カルマンフィルタです。

DSL - WPR DSL - WPR

ウィリアムパーセントレンジ（Williams' Percent Range、%R）のDSLバージョンは、売られ過ぎ/買われ過ぎに固定レベルを使用せず、それらのレベルを識別するために一種の動的計算（シグナルラインの中断）をします。そのため、市場の変化や不安定な市場に対応しやすくなります。