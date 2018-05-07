MACD計算にEMA（指数移動平均）を使用する代わりに、TEMA（三重指数移動平均）を使用し、DSL（Discontinued Signal Lines）を持ち、１つのシグナルラインの代わりに2つを用いる、長く知られている有用なMACD指標のバリエーションです。

MACD計算にEMA（指数移動平均）を使用する代わりに、DEMA（二重指数移動平均）を使用し、DSL（Discontinued Signal Lines）を持ち、１つのシグナルラインの代わりに2つを用いる、長く知られている有用なMACD指標のバリエーションです。このようにして、シグナルラインだけでなくレベルも導入され、テストから判断すると、偽シグナルを避ける方が優れていて（短期間）反転検出にも使用できるようです。