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Индикаторы

Kalman bands - индикатор для MetaTrader 5

Igor Durkin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
1922
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Переработанный индикатор Kalman Bands, первоначально созданный пользователем Igor Durkin. Значения — те же, что и в версии для MetaTrader 4, но здесь для облегчения работы с индикатором дополнительно используются возможности, которых не было в предыдущей версии платформы. 

Оригинальный индикатор был опубликован здесь: https://www.mql5.com/en/forum/175037/page46

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20027

MultipleFractals MultipleFractals

Индикатор множественных фракталов.

NHNL_Divergence NHNL_Divergence

Индикатор дивергенций индексов High/Low.

Nonlinear Kalman filter Nonlinear Kalman filter

Нелинейный фильтр Калмана — один из индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом.

DSL - WPR DSL - WPR

В DSL-версии индикатора Williams' Percent Range не используются фиксированные уровни перепроданности и перекупленности. В ней используется своего рода динамический расчет этих уровней (прерывистые сигнальные линии). Это делает индикатор более чувствительным к изменениям на рынке и к периодам высокой волатильности.