Переработанный индикатор Kalman Bands, первоначально созданный пользователем Igor Durkin. Значения — те же, что и в версии для MetaTrader 4, но здесь для облегчения работы с индикатором дополнительно используются возможности, которых не было в предыдущей версии платформы.



Оригинальный индикатор был опубликован здесь: https://www.mql5.com/en/forum/175037/page46