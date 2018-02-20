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Kalman bands - индикатор для MetaTrader 5
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Переработанный индикатор Kalman Bands, первоначально созданный пользователем Igor Durkin. Значения — те же, что и в версии для MetaTrader 4, но здесь для облегчения работы с индикатором дополнительно используются возможности, которых не было в предыдущей версии платформы.
Оригинальный индикатор был опубликован здесь: https://www.mql5.com/en/forum/175037/page46
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20027
Индикатор множественных фракталов.NHNL_Divergence
Индикатор дивергенций индексов High/Low.
Нелинейный фильтр Калмана — один из индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом.DSL - WPR
В DSL-версии индикатора Williams' Percent Range не используются фиксированные уровни перепроданности и перекупленности. В ней используется своего рода динамический расчет этих уровней (прерывистые сигнальные линии). Это делает индикатор более чувствительным к изменениям на рынке и к периодам высокой волатильности.