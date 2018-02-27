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随机振荡和 RVI (相对能量指数) - 这两个指标都衡量市场变化中的超买和超卖。
这个指标把它们两个综合到一起成为一个指标 - 相对能量指数的随机振荡。
- 它强调了超买和超卖区域，
- 它生成的信号数量相对较少，这样也可以减少错误信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20011
逆费舍尔 RVI
通过逆费舍尔变换，把数值规范化到想要的区域 (在本例中是从 -1 到 +1) ，这会有助于评估超买和超卖的市场条件。费舍尔 RVI
本指标对 RVI 进行了另外的费舍尔变换。费舍尔变换可以使交易者通过规范化价格来创建类似高斯概率密度函数，从本质上说，这个变换使峰值摇摆相对较少，而更容易在图表上发现价格的反转。这个技术指标被交易者广泛应用来及时发现信号，而不是一个延迟的指标。
DSL - DEMA MACD
著名的 MACD 指标的一种变化，使用了 DEMA (双重指数移动平均，Double Exponential Moving Average)，而不是 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average) 来进行 MACD 的计算, 并且使用了两条 DSL (中断信号线，Discontinued Signal Lines) 而不是一条。使用这种水平线和信号线，根据测试来判断，能够更好地避免错误信号，并且可以用于（短期）趋势反转的侦测。DSL - TEMA MACD
著名和有用的 MACD 指标的一种变化，在MACD的计算中使用了 TEMA (三重指数移动平均，Triple Exponential Moving Average)，而不是 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average), 并且对于 DSL (中断信号线，Discontinued Signal Lines) 使用的是两条而不是一条。