Обычно большинство брокеров не предоставляют данные по таймфрейму М1 более чем за 3 месяца в MetaTrader 4, однако для MetaTrader 5 эти данные предоставляются за последние 3 года. Представленный инструмент можно использовать для получения данных в Тестере MetaTrader 5 и сохранять их в файл формата .hst для тестирования в MetaTrader 4.

Обратное фишеровское преобразование нормализует значения в требуемом диапазоне (в нашем случае это -1 ... +1). Это помогает оценивать условия перекупленности или перепроданности, сложившиеся на рынке.