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Stochastic RVI - индикатор для MetaTrader 5
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Stochastic и RVI (Relative Vigor Index) — два индикатора для оценки областей перекупленности и перепроданности в рыночных движениях.
Представленный продукт комбинирует их оба в один продукт — Stochastic of Relative Vigor Index.
- Он выделяет регионы перекупленности и перепроданности.
- Он дает относительно небольшое количество сигналов, поскольку отфильтровывает ложные сигналы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20011
Обычно большинство брокеров не предоставляют данные по таймфрейму М1 более чем за 3 месяца в MetaTrader 4, однако для MetaTrader 5 эти данные предоставляются за последние 3 года. Представленный инструмент можно использовать для получения данных в Тестере MetaTrader 5 и сохранять их в файл формата .hst для тестирования в MetaTrader 4.Inverse Fisher RVI
Обратное фишеровское преобразование нормализует значения в требуемом диапазоне (в нашем случае это -1 ... +1). Это помогает оценивать условия перекупленности или перепроданности, сложившиеся на рынке.
Вариация давно известного и полезного индикатора MACD, в котором вместо EMA для расчета используется DEMA (двойная экспоненциальная скользящая средняя). Также в индикаторе используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии применяются две. Таким образом, в него введены дополнительные уровни и линии. По сравнению с классической версией индикатора, он лучше избегает подачи ложных сигналов и может быть использован в определении кратковременных разворотов.DSL - TEMA MACD
Вариация давно известного и полезного индикатора MACD, в котором вместо EMA для расчета используется TEMA (тройная экспоненциальная скользящая средняя). Также в индикаторе используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии применяются две.