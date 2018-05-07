私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
ストキャスティクRVI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 787
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ストキャスティクスとRVI（相対的活力指数）指標は、両方、市場の動きの買われ過ぎ/売られ過ぎ領域を測定します。
この指標は、それらを単一の指標（相対的な活力指数のストキャスティクス）に組み合わせます。
- 買われ過ぎ/売られ過ぎ領域が強調されます。
- シグナルは比較的小数しか生成されないため、偽シグナルも少なくすることができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20011
逆フィッシャートランスフォームは、買われ過ぎ/売られすぎ市場条件の評価に役立つ望ましい範囲（この場合は-1〜1）の値を正規化します。フィッシャーRVI
この指標ではフィッシャートランスフォームがRVIに追加されています。フィッシャートランスフォームは、価格を正規化することによってトレーダーがほぼガウス確率密度関数を作成することを可能にします。本質的に、この変換によってピークスイングは比較的まれな出来事となり、チャート上の価格反転が明白に特定されます。このテクニカル指標は、トレーダーがラグする指標ではなく非常にタイムリーなシグナルを探している場合によく使用されます。
MACD計算にEMA（指数移動平均）を使用する代わりに、DEMA（二重指数移動平均）を使用し、DSL（Discontinued Signal Lines）を持ち、１つのシグナルラインの代わりに2つを用いる、長く知られている有用なMACD指標のバリエーションです。このようにして、シグナルラインだけでなくレベルも導入され、テストから判断すると、偽シグナルを避ける方が優れていて（短期間）反転検出にも使用できるようです。DSL - TEMA MACD
MACD計算にEMA（指数移動平均）を使用する代わりに、TEMA（三重指数移動平均）を使用し、DSL（Discontinued Signal Lines）を持ち、１つのシグナルラインの代わりに2つを用いる、長く知られている有用なMACD指標のバリエーションです。