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Fisher RVI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Relative Vigor Index (RVI) используется в техническом анализе для оценки устойчивости текущего движения цены и вероятности того, что оно продолжится. RVI сравнивает расположение цены закрытия актива относительно его ценового диапазона, и результат сглаживается вычислением экспоненциальной скользящей средней от этих значений.
Индикатор рассчитывается по следующей формуле:
В версии, которая представлена здесь, к индикатору RVI добавлено фишеровское преобразование. Оно позволяет трейдеру создавать почти гауссовскую функцию распределения вероятности для нормализации цены. По сути, фишеровское преобразование делает пиковые выбросы относительно редкими событиями и позволяет однозначно идентифицировать ценовые развороты на графике.
Этот индикатор используют, в первую очередь, трейдеры, которые хотят получать своевременные сигналы, в отличие от запаздывающих индикаторов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20003
Эта версия осциллятора Стохастик позволяет использовать любую из четырех основных типов средних (по умолчанию это SMA, но доступны и EMA, и SMMA, и LWMA). Некоторые из них "быстрее", чем версия по умолчанию (например, как с случае EMA и LWMA). SMMA немного "медленнее", но c ее помощью вы сможете точно настроить соотношение "скорости" и сигналов.MACD EA
Работа по трем индикаторам iMA(Moving Average, MA) и одному iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).
Обратное фишеровское преобразование нормализует значения в требуемом диапазоне (в нашем случае это -1 ... +1). Это помогает оценивать условия перекупленности или перепроданности, сложившиеся на рынке.Получение данных OHLC по M1 для тестирования на истории в MetaTrader 4
Обычно большинство брокеров не предоставляют данные по таймфрейму М1 более чем за 3 месяца в MetaTrader 4, однако для MetaTrader 5 эти данные предоставляются за последние 3 года. Представленный инструмент можно использовать для получения данных в Тестере MetaTrader 5 и сохранять их в файл формата .hst для тестирования в MetaTrader 4.