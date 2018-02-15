Индикатор Relative Vigor Index (RVI) используется в техническом анализе для оценки устойчивости текущего движения цены и вероятности того, что оно продолжится. RVI сравнивает расположение цены закрытия актива относительно его ценового диапазона, и результат сглаживается вычислением экспоненциальной скользящей средней от этих значений.



Индикатор рассчитывается по следующей формуле:

В версии, которая представлена здесь, к индикатору RVI добавлено фишеровское преобразование. Оно позволяет трейдеру создавать почти гауссовскую функцию распределения вероятности для нормализации цены. По сути, фишеровское преобразование делает пиковые выбросы относительно редкими событиями и позволяет однозначно идентифицировать ценовые развороты на графике.

Этот индикатор используют, в первую очередь, трейдеры, которые хотят получать своевременные сигналы, в отличие от запаздывающих индикаторов.

