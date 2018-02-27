相对动能指数 (RVI) 指标被使用在技术分析中，用来衡量最近的价格行为，以及将何去何从。RVI 把交易品种仓位的 收盘价 与其价格范围相比较，而结果通过计算数值的指数移动平均来进行平滑，

这个指标是按照下面的公式进行计算的:

本指标对 RVI 进行了另外的费舍尔变换。费舍尔变换可以使交易者通过规范化价格来创建类似高斯概率密度函数，从本质上说，这个变换使峰值摇摆相对较少，而更容易在图表上发现价格的反转。这个技术指标被交易者广泛应用来及时发现信号，而不是一个延迟的指标。