随机动量指数 (SMI) 是由 William Blau 开发的，发表在1993年1月期的股票与商品的技术分析杂志中，

它和常用的随机振荡指标有很多有趣的共同之处，随机振荡指标显示的数值是当前收盘价相对于最近x周期数的高/低价格范围的距离，而 SMI 显示了收盘价相对于最近 x 周期的高/低价范围中点的距离。

这个版本进行的计算和最初的 随机动量指数方法相同, 除了一个非常重要的部分t: 它没有使用 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average)来进行计算，它使用的是 T3。这会使结果更加平滑，而不会增加任何延迟。