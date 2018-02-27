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随机动量指数 (SMI) 是由 William Blau 开发的，发表在1993年1月期的股票与商品的技术分析杂志中，
它和常用的随机振荡指标有很多有趣的共同之处，随机振荡指标显示的数值是当前收盘价相对于最近x周期数的高/低价格范围的距离，而 SMI 显示了收盘价相对于最近 x 周期的高/低价范围中点的距离。
这个版本进行的计算和最初的 随机动量指数方法相同, 除了一个非常重要的部分t: 它没有使用 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average)来进行计算，它使用的是 T3。这会使结果更加平滑，而不会增加任何延迟。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19988
随机动量指数 (SMI) 是由 William Blau 开发的，发表在1993年1月期的股票与商品的技术分析杂志中，它和常用的随机振荡指标有很多有趣的共同之处，随机振荡指标显示的数值是当前收盘价相对于最近x周期数的高/低价格范围的距离，而 SMI 显示了收盘价相对于最近 x 周期的高/低价范围中点的距离。方向有效性比率
有效性比率 (Efficiency Ratio，ER) 首先是由 Perry Kaufman 在他 1995 年的 "更聪明地交易(Smarter Trading)" 一书中提出的，它是把一段时间的价格变化除以价格变化的绝对值的和来进行计算的。结果是0到1之间的一个比率，更高的数值表示效率越高，或者越有趋势的市场。
这个版本的随机振荡指标可以让您使用四种基本类型的平均 (默认是 SMA, 但是您可以使用 EMA, SMMA 或者 LWMA ) - 一些比默认版本“更快” (就像 EMA 和 LWMA 版本)，而 SMMA 稍微慢一些，但是您可以调整速度和信号比例。为 MetaTrader 4 回溯测试取得M1 OHLC数据
在 MetaTrader 4 中，大多数经济商不会提供超过3个月的M1数据, 而在 MT5 中，它们会提供超过3年的 M1 数据。所以，我们可以使用这个工具来在 MetaTrader 5 测试器中取得 M1 数据，并且把数据保存到 .hst 文件中用来做 MetaTrader 4 的回溯测试。